Vivian de la Torre expuso a Valeria Márquez en estado de ebriedad para ‘humillarla’: “No le digan”

En medio de las acusaciones que señalan a Vivian de la Torre de estar involucrada en el asesinato de Valeria Márquez, se revivió un video de una transmisión en vivo en la que Vivian exhibe a la influencer mientras se encontraba en estado de ebriedad. De esta manera, internautas aseguraron que Vivian no la quería y que su intención era “humillarla”.

Valeria Márquez fue asesinada el martes 13 de mayo a los 23 años mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. Los hechos sucedieron en su salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, ubicado en Guadalajara, cuando un sujeto armado se hizo pasar por un repartidor y le disparó dos veces: una en el tórax y otra en la cabeza.

Ya que Vivian de la Torre le envió un regalo a la estética cuando fue asesinada e insistió a Valeria que se quedara más tiempo, en internet fue acusada de “poner” a su amiga. Por esta razón, lanzó un comentario defendiéndose: “Les pido que dejen de hablar en base al morbo y a querer estar comparando gente porque Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”.

Vivian de la Torre y Valeria Márquez TikTok: @barbivvv_ (TikTok: @barbivvv_)

Vivian de la Torre habría grabado a Valeria Márquez para humillarla

Luego de que las autoridades anunciaran que Vivian de la Torre y otras personas del círculo cercano de Valeria Márquez estaban siendo investigadas por su asesinato, se revivió una tranmisión en vivo en TikTok que realizaron juntas, mientras la influencer se encontraba en estado de ebriedad.

Vivian de la Torre inició dicho live diciendo: “No le digan a la Valeria”, pues la creadora de contenido no sabía que la transmisión se estaba realizando desde su teléfono. Después Vivian se describió a sí misma como “su novia, esposa, mejor amiga”.

El video se plagó de comentarios como: “No la quería, le tenía envidia. Se le nota”, “Agarraba el teléfono sin su permiso”, “Se le sale el coraje por los ojos”, “Una buena amiga jamás mostraría a su amiga así”, “Estaba tratando de humillarla”, “Pobre Valeria, ella sí era una buena amiga y hasta se le veía la inocencia”, “Su energía era muy mala, pobre Valeria, no tenía ni idea” y “Haya sido o no ella la que mandó a desvivirla, buena amiga no era y se le nota a leguas. Su expresión corporal es obvia”.