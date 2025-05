¿Rompió todos los protocolos? El polémico look de la reina Letizia en la misa inaugural del papa León XIV

Este domingo se efectuó en la plaza San Pedro del Vaticano la misa inaugural del pontificado de León XIV. Esto luego que el cardenal estadounidense-peruano Robert Prevost fuera electo en el cónclave como nuevo Papa, tras el fallecimiento de Francisco.

Y uno de los tantos presentes en la ceremonia fueron los reyes de España Felipe y Letizia, siendo ella quien se llevara todas las miradas con su look.

El privilegio ‘du blanc’: tradición exclusiva para reinas católicas

En la ocasión, la soberana hizo uso del llamado privilegio ‘du blanc’, exclusivo privilegio que tienen solamente las reinas católicas que les permite vestir de blanco frente al Sumo Pontífice.

Para dicho momento, Letizia utilizó un vestido de manga larga y corte midi, además de llevar una mantilla blanca.

El look de Letizia: entre la elegancia y la controversia

Sin embargo, la reina no habría respetado el protocolo por completo, debido a que usó unos zapatos de tacón mini en color nude, lo que generó polémica al llevar además otro color y no un look total white.

Esto por ejemplo la diferenció tanto de Charlene de Mónaco y de Matilde de Bélgica, quienes también tienen el mismo privilegio, pero que optaron por zapatos blancos.

Ante esto, la experta en protocolo y etiqueta María José Gómez Verdú señaló al portal Lecturas que “aunque a primera vista podría parecer un detalle menor, en escenarios tan codificados como una misa papal,el color de los accesorios puede leerse como un guiño, o una reinterpretación, del protocolo vaticano".

Y en ese sentido, pese a que el calzado era de otro color, la etiqueta indica que “los zapatos deben ser blancos, cerrados y con tacón bajo, manteniendo la elegancia sin llamar la atención”, hecho que ocurrió ya que el color nude no destacaba por sobre el resto del atuendo.

Por último, Verdú afirmó que "no hay una normativa estricta que obligue al blanco integral en presencia del Papa", agregando cuáles cree que podrían ser los dos motivos por los cuales Letizia tomo dicha decisión sobre sus zapatos.

En dicho punto, afirmó que podría ser “una decisión meramente estilística” o “quizás se trate de una ligera descontextualización del simbolismo total blanco, que se asocia a pureza y solemnidad".