¿Mensaje del más allá? Captan psicofonía y sombra en salón de belleza de Valeria Márquez

El caso de la tiktoker Valeria Márquez, asesinada durante una transmisión en vivo por un ataque armado, ha dado la vuelta al mundo. A raíz del crimen, continúan circulando videos relacionados con el hecho.

El más reciente muestra una supuesta psicofonía captada en el salón de belleza donde fue acribillada, en el cual también se afirma que aparece la sombra de una mujer.

¿Valeria Márquez se manifestó en su salón de belleza tras ser asesinada?

El usuario de TikTok @lillian_griego01 compartió un video grabado afuera del salón de belleza Blossom Beauty, propiedad de Valeria Márquez y lugar donde fue asesinada a balazos por un presunto sicario disfrazado de repartidor.

En dicho video, grabado después del crimen, se escucha una supuesta psicofonía en la que, según miles de seguidores, se manifiesta Valeria. Muchos aseguran que la voz que se percibe pertenece a la influencer.

En la grabación se escucha un llanto, además de varias frases. Usuarios en TikTok identificaron una en particular: “Vivian, ¿por qué lo hiciste? No era justo”. Esta frase ha cobrado fuerza, ya que Vivian de la Torre, también influencer y amiga cercana de Valeria, le habría pedido que no saliera del salón minutos antes del ataque.

Tras psicofonía aparece la supuesta sombra de una mujer en la silla donde fue asesinada Valeria Márquez

Entre los comentarios, varios usuarios aseguran haber visto la sombra de una mujer sentada en una de las sillas del salón, justo en el lugar donde Valeria fue asesinada.

Aunque el video ha generado controversia, muchos lo interpretan como una señal paranormal; otros lo ven como una manifestación del dolor colectivo que dejó la trágica muerte de la joven influencer.