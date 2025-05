“Se esfuerza tanto y jamás podrá ganar”: Acusan a Ángela de boicotear estreno de Cazzu

El pasado jueves 15 de mayo fue testigo de un choque inesperado (pero al mismo tiempo, nada sorprendente) en la escena musical: Ángela Aguilar y Cazzu, dos voces poderosas y con estilos muy diferentes, estrenaron simultáneamente nuevos videos y canciones, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Mientras Ángela sorprendía con un video en blanco y tonos etéreos, Cazzu apostaba por un look retro en negro. Pero no todo fue aplausos, ya que internautas aseguraron que Ángela “lo hizo con dolo” para boicotear a la cantante argentina y no dejaron de comparar sus estrenos y looks.

Ángela y Cazzu desatan controversia en redes sociales

Cazzu, la rapera argentina que se ha ganado un lugar destacado en el género urbano, lanzó el video oficial de “Mala suerte”, sencillo que forma parte de su álbum Latinaje, estrenado el pasado 25 de abril. En su adelanto, Cazzu mostró una estética cinematográfica, acompañada por la actuación de Julieta, que emocionó a sus seguidores. El video tiene una vibra retro y sofisticada, con Cazzu luciendo un vestido negro corto, ceñido y brillante, con un estilo vintage que recuerda a las divas de los años 40 y 50, transmitiendo glamour y sensualidad.

Pocas horas después, Ángela Aguilar decidió borrar todo el contenido anterior de su Instagram para lanzar un breve adelanto de su nuevo sencillo “Corazón de piedra”, que también salió ese mismo jueves.

En el video, la hija de Pepe Aguilar aparece con un vestido blanco largo y vaporoso, sencillo pero con un toque romántico y etéreo, cabalgando en un entorno natural que realza su imagen de delicadeza y feminidad. La canción mezcla el sonido tradicional del mariachi con corridos tumbados, marcando una evolución en el estilo musical de Ángela.

Esta coincidencia de fechas y formatos no pasó desapercibida para los usuarios de redes, quienes rápidamente comenzaron a cuestionar si el lanzamiento simultáneo fue casualidad o una estrategia para opacar a la otra. Comentarios como “Ángela lo hizo con todo el dolo”, “Se esfuerza tanto y jamás podrá ganar”, “Que Angelita haga los berrinches que quiera, Cazzu siempre será mejor”, y “Ángela siempre espera que los demás saquen algo para reaccionar” inundaron las redes sociales.

La rivalidad se ha reforzado a través de la música

Cazzu lanza 'Con Otra' YouTube (YouTube)

Cabe recordar que la polémica entre ambas no es nueva. En marzo, la rapera argentina había causado revuelo con su canción “Con otra”, que muchos interpretaron como un mensaje hacia la familia Aguilar y su relación con Christian Nodal, ex de Cazzu. Aunque la argentina ha negado cualquier problema personal con Ángela, ha dado señales de que no piensa dejarse de nadie que interfiera en su bienestar y el de su hija.

Por su parte, Ángela Aguilar continúa consolidando su carrera con temas que exploran nuevas facetas musicales y emocionales, alejándose un poco del sonido tradicional que la hizo famosa. Eso sí, parece que sus polémica y las críticas de internautas terminan por ensombrecer sus intentos por resurgir como promesa en el género regional.

Mientras tanto, Cazzu aprovecha esta nueva etapa personal y profesional para mostrar un lado más íntimo y vulnerable, reflejado en un álbum que se aleja del trap hacia sonidos más cálidos como el mariachi y las baladas, incluso tocando temas sobre su maternidad y rupturas amorosas.