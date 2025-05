De Hawái para el mundo: ella es la actriz que está conquistando a todos en el nuevo live action ‘Lilo y Stitch’

Han pasado más de dos décadas desde que Disney nos sorprendió con una historia tan conmovedora como poco convencional: Lilo & Stitch llegó en 2002 para romper con la clásica fórmula de princesas y finales felices, y en su lugar nos regaló una oda a la familia, al duelo, a lo extraño y, sobre todo, al amor incondicional. Hoy, 21 años después, esa historia regresa a la pantalla grande en formato live action… y con ella, una nueva Lilo que está causando sensación: Maia Kealoha.

Ella es la nueva Lilo que brilla con luz propia

Lilo y Stitch El nuevo live action de Disney promete encantar a todos (Disney)

Con solo ocho años, Maia Kealoha ha conquistado el corazón del público mucho antes del estreno oficial de Lilo & Stitch, previsto para el 23 de mayo de 2025. Desde que se anunció su participación como protagonista del esperado remake, las redes sociales no han dejado de hablar de ella. ¿La razón? Su ternura, su autenticidad, su talento para el hula y una carismática energía que parece salida directamente de la isla de Kaua’i.

Maia, originaria de Honolulu, fue elegida tras una convocatoria abierta que buscaba a una niña hawaiana entre seis y ocho años. Y aunque el papel de Lilo es su primer gran protagónico, no es ajena al mundo del entretenimiento: ha participado en películas como The Wrecking Crew y Moana 2, y ha brillado en certámenes como Little Miss Kona Coffee. Pero más allá de su currículum, lo que realmente ha encantado al público es su forma de ser.

Maia Kealoha Maia Kealoha ha ganado el corazón de todos con su carisma (Instagram)

Durante la promoción de la película, Maia ha mostrado que comparte muchas cosas con Lilo: ama bailar hula, es espontánea, dulce y posee una sensibilidad especial. En entrevistas, ha expresado su deseo de “compartir su luz con el mundo”, y no hay duda de que lo está logrando. Incluso ha mencionado que sueña con trabajar con Jenna Ortega y Adam Sandler en el futuro.

Una familia que crece y un clásico que se reinventa

En esta nueva versión, Lilo sigue siendo una niña diferente, criada por su hermana mayor Nani (interpretada por Sydney Agudong) tras la pérdida de sus padres. Su vida da un giro cuando adopta a lo que cree que es un perro —pero en realidad es Stitch, un experimento alienígena que escapó del espacio exterior. La historia, con su mezcla de caos, ternura y ciencia ficción, vuelve a recordarnos que ohana significa familia, y que familia significa que nadie se queda atrás… ni se olvida.

El elenco también incluye a Chris Sanders, director original de la película, quien vuelve a dar voz a Stitch; Kaipo Dudoit como David; Billy Magnussen y Zach Galifianakis como los agentes Pleakley y Jumba; y Hannah Waddingham como la Gran Consejera. La dirección está a cargo de Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On), mientras que el guion fue retomado por Chris Kekaniokalani Bright para mantener el espíritu original, ahora con una mirada contemporánea.

La expectativa está por las nubes, pero una cosa ya es segura: Maia Kealoha ha nacido para ser Lilo. Y si el mundo ya se enamoró de ella fuera de pantalla, es solo cuestión de tiempo para que lo haga también dentro de ella.