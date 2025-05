“Se nota la envidia”: los videos de Valeria Márquez junto a Vivian de la Torre por los que la acusan de ‘poner’ a su amiga

El mundo entero quedó conmocionado con la muerte de Valeria Márquez, una influencer originaria de Jalisco, quien fue brutalmente asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, donde se mostró el momento justo donde recibe un total de tres disparos, uno en el pecho y dos en la cabeza.

El video, que muestra la aparente angustia de la influencer momentos previos antes de su muerte, fue interrumpido por una de las empleadas de su salón de belleza en Zapopan, ‘Blossom: The Beauty Lounge’, donde ocurrieron los hechos, siendo esta mujer una de las principales sospechosas del asesinato de Valeria Márquez.

Mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco anunció que el caso de Valeria Márquez sería llevado con el protocolo de feminicidio y ya se ha seguido una línea de investigación de la que, usuarios, ya apuntan a tres sospechosos de la muerte de la influencer, su expareja, la empleada de su salón de belleza y su amiga, Vivian de la Torre.

Valeria Márquez Instagram: @v__marquez (Instagram: @v__marquez)

Aseguran que Vivian de la Torre ‘envidiaba’ a Valeria Márquez por estos videos

Una de las figuras que ha adquirido mayor relevancia en el caso de Valeria Márquez, es su amiga, Vivian de la Torre, a quien han señalado como una las presuntas implicadas en la muerte de la influencer de 23 años.

Vivian de la Torre y Valeria Márquez TikTok: @barbivvv_ (TikTok: @barbivvv_)

Las especulaciones saltaron cuando Valeria Márquez, en medio de sus transmisiones en vivo, narró cómo fue que su amiga, Vivian de la Torre, insistió en que se quedara en el salón de belleza para recibir un regalo “costoso”, lo que provocó la preocupación de la influencer, pues, horas antes, su empleada de nombre Erika, señaló que un hombre con el rostro cubierto fue a buscarla a lo que la modelo preguntó:

“Que no era un repartidor, y luego, ¿quién? Yo creo que ya me voy a ir, porque ya me ‘ondié’, a lo mejor me iban a matar”, declaró Valeria Márquez tan solo unos minutos antes de su asesinato.

Usuarios señalan a Vivian de la Torre como sospechosa de la muerte de Valeria Márquez TikTok

La insistencia de Vivian de la Torre para que la influencer permaneciera en su salón de belleza fue el principal motivo por el que usuarios aseguraron que su amiga estaba involucrada en el asesinato.

Derivado de estas especulaciones, usuarios empezaron a analizar las interacciones entre ambas amigas, acusando a Vivian de la Torre de intentar ‘copiar’ a Valeria Márquez y de ‘envidiarla’:

“Ella la puso, vean nomás que quiere parecerse a ella, pero el brillo que Valeria”. “No estaba enamorada de Valeria: ella quería ser y tener lo que Valeria tenía”. “Seguramente si fueron sus disque amigas las que la pusieron”. “Nada mejor que una buena investigación para cada una de las amigas, tanto para la que estaba en el salón ese día como las demás amigas”.

Además, empezó a circular un video en el que se les ve juntas, mientras se lee: “Que bellas somos, ni parece que hace unos meses estábamos peleadas a muerte jajajaja”, mientras internautas, aseguran que Vivian de la Torre siempre observó a Valeria Márquez con cierta envidia, además de intentar “parecerse a ella”.