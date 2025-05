“No se visten, se disfrazan”: el look de Kim Kardashian y Kris Jenner en los tribunales por los que las tacharon de “ridículas”

Catalogado como “el robo del siglo”, Kim Kardashian y Kris Jenner acapararon la atención la mañana de este martes 13 de mayo cuando acudieron al Palacio de Justicia de París que se ubica muy cerca de la catedral de Notre-Dame caminando frente a una multitud de casi 500 periodistas que cubrieron el juicio donde la influencer ofreció su versión de los hechos.

PUBLICIDAD

Como era de esperarse, la declaración de Kim Kardashian sobre lo que sucedió ese día por el robo cuyo valor alcanzaba los 10 millones en joyas, que vivió la empresaria y su hermana Kourtney Kardashian el 3 de octubre del 2016, durante la Semana de la Moda de París donde se alojaron en el Hotel de Pourtalès.

La declaración de Kim Kardashian en los tribunales de París

En medio de este juicio, fue Kim Kardashian quien confesó frente a las personas que se encontraban presentes en la sala ‘Voltair’ del tribunal, el evento traumático que vivió:

“Me agarró de las piernas y me tiró al suelo. Estaba desnuda y mi cuerpo entero expuesto. Estaba segura de que me iban a violar” y añadió “Le preguntaba si íbamos a morir. En su mirada no había expresión. Me decía: ‘No lo sé’. Yo le decía: ‘Tengo hijos, tengo que volver a casa”, y entre lágrimas señaló: “Cerré los ojos y recé por mi familia, por mi hermana. Pensaba que iban a encontrarme muerta en la cama”.

Eso sí, otorgó el perdón a uno de los implicados en el robo, quien señaló: “Obviamente, estoy emocionada, aunque esta experiencia ha cambiado mi vida y la de mi familia. Aprecio sus palabras y le perdono, pero eso no modifica mi trauma”.

Sin embargo, enumeró las secuelas que le dejó este atraco: “Ahora necesito cuatro o seis agentes de seguridad en mi casa para poder dormir” y añadió: “Emocionalmente, ha afectado a mi trabajo, ya no cuelgo fotos y vídeos en redes sociales, salvo que sea un acto público, hasta que cambio de destino. Es mi trabajo, pero no lo hago en tiempo real”.

Por último, añadió que a pesar de que han pasado nueve años desde que sucedió el atraco, confesó que esta es una situación que la sigue atormentando: “Un día escuché a varias personas subiendo escaleras y me eché a llorar. Estaban mis hijos delante”.

PUBLICIDAD

El look de Kim Kardashian y Kris Jenner en los tribunales por los que los tacharon de ‘ridículas’

Uno de los aspectos que llamó la atención de la llegada de Kim Kardashian y Kris Jenner a los tribunales de París, y es que, las críticas no tardaron en llegar, sobre todo, luego de que ambas acudieran ataviadas en un looks que muchos señalaron como extravagantes.

Mientras Kim Kardashian acudió a los tribunales ataviada en un look monocromático en color negro, compuesto por un blazer de hombreras abullonadas en forma péplum, que combinó con una falda ceñida en forma de lápiz.

Su madre, por otro lado, acudió ataviada en un blazer oversize de cuadros con un pantalón recto de tipo sastre, camisa y corbata con zapatos de suela track que no perdonaron en redes: “parecen que van a un desfile”, “Me estrés solo de ver los cuadros que no calzaban en el saco de la doña”, “Esos zapatos de Kriss pareciera que pesan bastante”, “ridículas”.