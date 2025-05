“Recapacitó y ganó”: Tras ser comparada con Ángela Aguilar, Belinda sorprende con el look que todas querrán imitar

Hace unas semanas, Belinda incendió las redes con un look que dejó a todos con la boca abierta. Su transformación fue tan radical -cabello oscuro, largo, con ondas naturales y reflejos morados, además de un estilismo vaquero- que más de uno creyó estar viendo a Ángela Aguilar. Las comparaciones no tardaron en llegar, sobre todo desde que Ángela se convirtió en la esposa de Christian Nodal, ex prometido de Belinda. Internet no perdonó y desató una ola de comentarios como: “¿Ángela Aguilar, eres tú?” o “Ahora se parece más a Ángela que a Belinda”.

Las críticas llovieron, y muchos señalaron que Belinda estaba “imitando” el estilo regional de Ángela, justo después de lanzar Cactus, una canción que también se leyó como una indirecta para Nodal.

Ángela Aguilar Belinda sorprendió con un radical cambio de look que no pasó desapercibido (Instagram)

Todo parecía indicar que la guerra silenciosa entre ambas cantantes continuaba, alimentada por un fandom dividido y listo para tomar partido.

“Mírame feliz”: la respuesta con la que Belinda volvió a romper las redes

La sorpresa llegó con el lanzamiento oficial del videoclip Mírame Feliz, su nueva colaboración con Xavi, uno de los nombres más fuertes del regional mexicano. En él, Belinda demostró que su cambio de look no tenía nada que ver con copiar estilos: se trataba de una evolución artística. El cabello, lejos de ser negro como en los teasers iniciales, lucía un tono rojizo intenso que le daba un aire sofisticado y muy distinto al de Ángela.

Belinda Belinda sorprendió con su nuevo video musical (Instagram)

“Belinda puede hacerse lo que sea y se ve guapísima”, comentaron sus fans. Y es que lo volvió a hacer: tomó las críticas, las canalizó en arte y salió ganando. Porque más allá del aspecto físico, el verdadero golpe fue el mensaje. Mírame Feliz no sólo es un corrido moderno con tintes de despecho, sino una clara indirecta a Nodal (o eso creen los fans).

La letra lo dice todo: “Me quiero demasiado para ir detrás de ti. Tú fuiste quien perdiste y yo no perdí. Me diste en la ma… y ahora mírame feliz”. Las redes explotaron, las views se dispararon y Belinda volvió a demostrar por qué es una reina del pop que sabe jugar en cualquier terreno… incluso el regional.

Belinda Belinda sorprendió con su nuevo video musical (Instagram)

El verdadero estilo Belinda: autenticidad y estrategia

Belinda no sólo respondió con estilo, sino con inteligencia emocional. Supo convertir una oleada de críticas en una narrativa ganadora. Mírame Feliz no sólo se volvió tendencia, sino que confirmó lo que sus fans ya sabían: Belinda es camaleónica, audaz y siempre sabe cómo salir adelante, incluso cuando parece que va perdiendo.

Y mientras el internet discute si fue o no una indirecta, ella simplemente sonríe desde el trono que jamás ha abandonado. Porque si algo ha dejado claro es que puede cambiar de look, de género musical y de tono… pero sigue siendo Belinda. Y a ella, todo le queda.

¿Inspiración o copia? Acusan a Ángela Aguilar de imitar a Belinda

Mientras Belinda demuestra tener estilo propio y no teme reinventarse, Ángela Aguilar enfrenta críticas por presuntamente copiarla. Usuarios en redes notaron similitudes entre el arte de “El Equivocado” y “Cactus”, desde la pose de perfil hasta las flores y elementos simbólicos que rodean a ambas cantantes.

No es la primera vez que comparan a Ángela con Belinda por estética o vestuario, y aunque ninguna ha hecho declaraciones, las especulaciones sobre una rivalidad silenciosa siguen creciendo. Por ahora, Belinda parece tener la ventaja con una propuesta visual y musical que impone y da de qué hablar.