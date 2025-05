“Qué prepotente”: Shakira desata indignación en internautas por polémico gesto durante celebración con sus hijos

Shakira no sólo está viviendo una nueva etapa profesional con su exitosa gira Las mujeres ya no lloran, también está acompañando de cerca los primeros pasos artísticos de sus hijos, Milan y Sasha. Los pequeños hicieron su debut oficial en la música en la gala de presentación de talentos de Let It Beat, una prestigiosa escuela que forma a jóvenes artistas desde temprana edad. Bajo la producción de Guillermo Vadala y Nerina Nicotra, y con el respaldo de Sony Music Latin, los hijos de la cantante colombiana presentaron el álbum All for You, proyecto que rápidamente se volvió tendencia en redes.

Las imágenes del evento no tardaron en viralizarse, desatando aplausos y halagos. Comentarios como “heredaron el talento de su madre”, “qué orgullo debe sentir Shakira” o “son unas estrellas” inundaron las plataformas digitales. Sin embargo, lo que prometía ser una noche de orgullo y celebración familiar, tomó otro rumbo por un supuesto gesto “de mal gusto” de Shakira.

¿Desubicada o malinterpretada? El momento que generó la polémica

Durante el evento, Shakira se mostró sonriente y cercana mientras posaba junto a sus hijos. En un momento, cuando Milan se acerca para unirse a la fotografía familiar, Shakira estira la mano para abrazarlo pero en ese instante, parece quitar a un niño que estaba justo en ese espacio.

El gesto fue interpretado por varios internautas como un empujón: “¿Vieron cómo empuja al niño de verde?”, “Tan arrogante y prepotente Shakira”, “No había necesidad de moverlo tan feo”, son sólo algunos de los comentarios que comenzaron a circular. La situación dividió opiniones: mientras muchos la criticaron por actuar de forma “desconsiderada”, otros defendieron que no se trató de un empujón, sino de una coincidencia en el ángulo de la cámara justo cuando el niño se estaba moviendo por su cuenta.

¿Fue un mal gesto o una interpretación desmedida? La verdad probablemente está en un punto medio: entre la emoción del momento, el afán por estar con sus hijos y la percepción amplificada por el lente digital.

Los crueles comentarios hacia los hijos de Shakira

Mientras la polémica por el “empujón” de Shakira acaparó titulares, hay otro tema que debería generar una verdadera reflexión colectiva: las burlas y críticas que han recibido Milan y Sasha. Desde su aparición en conciertos junto a su madre, donde bailaban al ritmo de sus canciones, los niños han sido blanco de comentarios crueles por parte de usuarios que juzgan su forma de expresarse o moverse.

Publicaciones con frases como “qué lindas las niñas de Shakira”, “las princesitas” o “las hermanitas” buscan ridiculizarlos de manera hiriente. Incluso, el creador de contenido Temach avivó la controversia al asegurar que los niños se comportan así por la “ausencia de una figura paterna”, y agregó que “los niños deben hacer cosas de hombres como usar taladros o arreglar coches”.

Este tipo de discursos no sólo refuerzan estereotipos misóginos y homofóbicos, también tienen un impacto directo en el bienestar emocional de menores que, como todos, merecen crecer con libertad y sin ser objeto de juicio público.

La reflexión que todos debemos hacer

En un mundo hiperconectado donde todo se viraliza en segundos, se nos está olvidando algo esencial: con los niños no se juega, y mucho menos se les ataca. Las redes sociales no deberían ser un campo de juicio para menores que apenas comienzan a vivir, menos aún cuando se trata de comentarios que pueden afectar su autoestima, identidad y desarrollo emocional.

Más allá de titulares, likes o tendencias, es momento de trazar una línea clara: los niños no se critican. Nunca.