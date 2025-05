“Por eso los niños no se critican”: Video de hijos de Shakira desata preocupación por este detalle

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, hicieron su debut musical en la gala de presentación de talentos de Let It Beat, una reconocida escuela de música que forma a jóvenes artistas desde temprana edad. La expectativa era alta, y los pequeños no decepcionaron: junto a sus compañeros, lanzaron su primer álbum titulado ’All for You’, bajo la producción de Guillermo Vadala y Nerina Nicotra, con el respaldo de Sony Music Latin.

El momento fue compartido en redes por la institución con la frase: “Fuimos testigos del nacimiento de nuevos talentos que, con apenas una nota, ya logran conmover”. Y efectivamente, el video de Milan cantando en el escenario se volvió viral en cuestión de horas.

Comentarios como “Definitivamente heredaron el talento de su madre” o “Son todas unas estrellas” inundaron las plataformas. Sin embargo, entre la admiración también surgió una inquietante observación que desató un debate profundo.

Críticas que dejan huella: el peso del escrutinio sobre niños

Varios internautas notaron que tanto Milan como Sasha parecían estar conteniéndose mientras observaban su video, como si evitaran bailar o emocionarse por completo. “Parecen cohibidos”, “No se les ve tan libres como en los conciertos de su mamá”, comentaron algunos usuarios. De inmediato, otros respondieron: “Por eso los niños no se critican”.

La frase fue replicada por varios y resume el sentir de muchas personas: la libertad de expresión y alegría de los pequeños podría estar siendo coartada por las duras críticas que han recibido en el pasado.

Shakira Los hijos de Shakira han debutado en su propio proyecto musical (TikTok)

Aunque estas son meras suposiciones de usuarios a partir de lo que el lenguaje corporal de los niños podría estar indicando, no sería descabellado pensar que han sido afectados en cierta medida, por las críticas que abundan en redes sociales.

Recordemos que durante presentaciones de Shakira, los niños fueron captados bailando y disfrutando del show. Sin embargo, terminaron siendo blanco de crueles críticas por sus movimientos señalados de “ridículos”. Más allá de lo absurdo, esos comentarios sólo reflejan una preocupante falta de empatía hacia menores de edad.

Y si bien Shakira ha procurado mantener a sus hijos alejados del ojo público, no siempre ha sido posible. Su posición como superestrella global la obliga a vivir bajo el escrutinio constante, y sus hijos, desafortunadamente, no están exentos.

Influencer ataca a hijos de Shakira de la forma más cruel

Shakira El Temach hizo los peores comentarios a los hijos de Shakira (Instagram)

Uno de los ataques más virales y condenados provino del polémico influencer Luis Castillejo, mejor conocido como El Temach. En un video difundido en redes, criticó duramente a Sasha por su expresión corporal, sugiriendo que “parecía amanerado” y atribuyendo esto a la supuesta ausencia de su figura paterna, Gerard Piqué.

“El papá sí es necesario porque pues es un niño que lo separaron y está creciendo en un entorno con su mamá de gira”, dijo. No conforme, remató con la idea de que los niños deben hacer “cosas de hombres”, como usar taladros o arreglar coches. Las redes no tardaron en reaccionar, calificando sus ideas de misóginas, homofóbicas y dañinas. Un discurso que, lejos de ser una opinión, puede tener consecuencias reales en el bienestar emocional de los niños.

El debut de Milan y Sasha tenía todo para ser una celebración del talento, la creatividad y el arte infantil. Y aunque muchos sí lo vivieron así, también fue una oportunidad para reflexionar sobre los peligros de criticar a menores por su forma de expresarse. Porque sí, los niños no se critican. Se les acompaña, se les aplaude, y sobre todo, se les protege.