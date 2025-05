¿Mejor que ‘Cónclave’? La miniserie de 10 episodios que debes ver ya si quieres entender la elección del nuevo Papa

La reciente muerte del Papa Francisco, ocurrida el pasado 21 de abril de 2025 a los 88 años, ha conmocionado al mundo. Su fallecimiento, causado por un derrame cerebral seguido de un paro cardíaco, tomó por sorpresa a millones de fieles, especialmente luego de que se le viera participando en la misa de Pascua con aparente mejoría.

Este suceso no sólo generó una ola de luto global, sino que también despertó una enorme curiosidad sobre el proceso mediante el cual se elige a un nuevo pontífice. En este contexto, la película Cónclave, dirigida por Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini, volvió a ser tema de conversación. Estrenada este año, la cinta destaca por su sorprendente precisión histórica y por retratar con detalle uno de los procesos más herméticos y enigmáticos del Vaticano: la elección del nuevo Papa.

Cónclave La película Cónclave es muy apegada a la realidad pero cometió este error (House Productions)

La enigmática serie sobre la elección de un nuevo Papa que debes ver ya

Si bien Cónclave ha sido enaltecida por ser una obra audiovisual de gran calidad, la serie The Young Pope, estrenada en 2016 y protagonizada por Jude Law bajo la dirección de Paolo Sorrentino, también ha vuelto a captar la atención del público. Con su estilo visual hipnótico, diálogos filosóficos y un retrato provocador del poder en el Vaticano, esta ficción sobre el ficticio y enigmático Papa Pío XIII ha escalado rápidamente en popularidad en plataformas de streaming

The Young Pope The Young Pope resurge con fuerza en medio de la elección del nuevo Papa (HBO)

Lo que en su momento fue vista como una propuesta audaz y hasta irreverente, hoy se analiza con nuevos ojos: su capacidad para imaginar los conflictos internos de la Santa Sede, el peso político del papado y la lucha entre lo divino y lo humano dentro del liderazgo eclesiástico la colocan, para muchos, como una obra más profunda e impactante que Cónclave. Mientras la cinta de Edward Berger apuesta por una recreación fiel y contenida del proceso de sucesión, The Young Pope se atreve a especular con un tono más audaz, íntimo y a veces surrealista, que parece haber envejecido sorprendentemente bien.

A diferencia de Cónclave, que se centra en los movimientos estratégicos y votaciones de los cardenales tras puertas cerradas, The Young Pope explora con intensidad psicológica la vida de un Papa joven, misterioso y contradictorio. Pío XIII (Lenny Belardo) es una figura compleja que desafía las tradiciones del Vaticano, rechaza a los medios de comunicación, impone un estilo autoritario y exige obediencia absoluta. Pero al mismo tiempo, lucha con su fe, sus heridas del pasado y una necesidad desesperada de amor y aprobación.

Además, la serie se convirtió en un referente por su estilo visual exuberante y una banda sonora cuidadosamente curada, que contrastaba con la solemnidad de su temática. Las imágenes de un Papa fumando en secreto, caminando en cámara lenta por los pasillos del Vaticano, o soñando con Juan Pablo II y canguros en los jardines vaticanos, rompían con cualquier narrativa convencional y convertían cada episodio en una experiencia casi onírica.

Este regreso de The Young Pope también ha reactivado conversaciones sobre su secuela, The New Pope, donde Jude Law comparte protagonismo con John Malkovich. Aunque no logró el mismo impacto que su predecesora, la segunda entrega siguió empujando los límites de la ficción religiosa y hoy se ve con renovado interés.

Habemus Papa: Robert Prevost

El pasado 8 de mayo, el mundo presenció la elección del nuevo líder de la Iglesia católica. Robert Prevost, de 69 años, fue nombrado como el Papa número 267 y eligió el nombre de León XIV. Nacido en Estados Unidos, se convierte en el primer estadounidense en ocupar el trono de San Pedro, aunque muchos lo consideran también un cardenal latinoamericano debido a los muchos años que pasó como misionero en Perú, donde más tarde se convirtió en obispo.