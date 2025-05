Galilea Montijo se quiebra al hablar del distanciamiento con su hijo: “Yo me quería morir”

Galilea Montijo volvió a hablar sobre la forma en la que actualmente experimenta su maternidad, especialmente después de que su hijo tomara la decisión de vivir permanentemente con su papá, por lo cual la conductora reveló detalles de la manera en la que ha enfrentado la situación.

Galilea Montijo se quiebra al hablar del distanciamiento con su hijo

Fue durante una transmisión del programa ‘Netas Divinas’, donde la famosa conductora reveló que su hijo tomó la decisión de vivir con su papá, señalando que a pesar de que intentó evitarlo, al final tuvo que aceptarlo.

“A mi Mateo me pidió: mamá yo me quiero ir con mi papá, entonces, el papá está en Acapulco, yo estoy acá, entonces fue un momento de claro que no, yo soy tu mamá, me dijo: mamá me quiero ir con mi papá, quiero estar con mi papá”, dijo.

A pesar de que Galilea Montijo terminó por aceptar la decisión de su hijo Mateo, señaló que hay momentos donde se siente culpable y mala madre por la ausencia de su hijo.

“A mi se me cayó el mundo, sentí que era la peor mamá del mundo, yo me quería morir, sentí que me partí por la mitad, o sea, y sigo sintiéndolo, de verdad, camino como zombie y sintiéndome la peor mamá”, comentó.

Galilea Montijo y su hijo Mateo Instagram: @galileamontijo (Instagram: @galileamontijo)

Finalmente, la conductora de ‘Hoy’ aceptó la parte buena de que su hijo permanezca con su papá durante los cambios que experimenta en la adolescencia; sin embargo, destacó que aún sigue trabajando para adaptarse.

“Por algo pasan las cosas y que bueno que lo pide en una etapa que es bien difícil que es la adolescencia, que sé que necesita al papá, lo sigo trabajando, porque yo creo que nunca estamos preparadas para que se nos vayan, está en el club de Toby con el papá, están hablando de cosas de hombres”, añadió.