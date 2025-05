5 películas y series para recordar que dejar ir a quien te quiere a medias también es amor propio

Hay amores que llegan a medias, ilusionan sin comprometerse y, cuando se van, dejan más heridas que respuestas. Si alguna vez has sentido que estás dando todo por alguien que apenas te ofrece migajas, tal vez sea momento de abrir los ojos.

PUBLICIDAD

El amor verdadero no se conforma, no se mendiga. Vivimos bajo una presión constante por tener pareja, por “completar” nuestra felicidad con alguien más, y eso muchas veces nos lleva a quedarnos donde ya no florecemos.

Estas cinco series y películas disponibles en streaming son un espejo para sanar, soltar y, sobre todo, volver a elegirse.

Todo va a estar bien

Series Series en Netflix que te enseñan que amar a medias no es amor (Netflix)

Creada y dirigida por Diego Luna, esta serie mexicana pone bajo la lupa los vínculos que sobreviven más por costumbre o compromiso que por amor. Ruy y Julia son una expareja que, pese a haber terminado su relación, siguen viviendo juntos por el bienestar de su hija.

La serie transita entre el drama y la comedia con una mirada crítica hacia el amor romántico tradicional, los roles de género y esa creencia del “para siempre” que tantas veces nos encadena. Una historia que nos recuerda que dejar ir también es una forma de avanzar, incluso si duele.

Vida perfecta

Series Series que te harán abrir los ojos frente a los amores a medias (Movistar+)

Creada por Leticia Dolera, esta serie española sigue a tres mujeres que enfrentan crisis personales y descubren que soltar lo que no funciona —una relación, un trabajo, una idea de vida— también es una forma de amor propio. Con humor, honestidad y una mirada feminista, Vida perfecta rompe con los mandatos del “deber ser” y nos recuerda que empezar de nuevo no es fracaso, es libertad.

A él no le gustas tanto

A él no le gustas tanto Películas que te abrirán los ojos cuando un hombre no está seguro de ti (Warner Bros. Pictures)

Esta comedia romántica de 2009 se ha convertido en un clásico para entender lo que muchas veces no queremos ver: cuando alguien no te quiere, simplemente no te quiere. Con un reparto lleno de estrellas —Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Ben Affleck, Jennifer Connelly y Scarlett Johansson— la cinta entrelaza historias sobre citas fallidas, expectativas rotas y excusas disfrazadas de esperanzas. Si alguna vez te has quedado esperando una llamada, una señal o una promesa que nunca llegó, esta película será ese cachetazo de realidad que a veces necesitamos para despertar.

PUBLICIDAD

Historia de un matrimonio

Historia de un matrimonio (Netflix)

Con actuaciones memorables de Scarlett Johansson y Adam Driver, esta película de Noah Baumbach ofrece una mirada íntima y brutalmente honesta sobre el final de un matrimonio. Charlie y Nicole se enfrentan al dolor de separarse, no por falta de amor, sino porque sus caminos ya no van en la misma dirección. Sin villanos ni finales felices, la historia nos recuerda que incluso las relaciones más profundas pueden llegar a su fin. Y que, en ocasiones, soltar a alguien también es una forma de respetar lo que una vez fueron juntos.

El tiempo que te doy

El tiempo que te doy Una miniserie que te hará reflexionar sobre el amor (Netflix)

En sólo 130 minutos, esta miniserie creada por Inés Pintor y Pablo Santidrián logra lo que muchas no pueden: mostrar el duelo amoroso desde la intimidad más real. Lina (Nadia de Santiago) atraviesa una ruptura y, en cada episodio de apenas 13 minutos, piensa un poco menos en él y un poco más en ella. Un viaje emocional que nos recuerda que sanar es soltar y también elegirse.