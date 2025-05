“Se le borró la sonrisa”: El gesto de Nodal que pasó desapercibido en plena entrevista y ahora desata burlas

Christian Nodal sorprendió a todos al aparecer por primera vez en La Cotorrisa, uno de los podcasts más populares de México. En un episodio que ya acumula millones de vistas y reacciones, el cantante sonorense se mostró como nunca antes: suelto, relajado y hasta autocrítico. Entre bromas y carcajadas, Nodal abordó temas personales que, en otros contextos, han sido centro de polémica mediática. Pero a pesar de su actitud desenvuelta, hubo un momento que no pasó desapercibido para los internautas y que ahora lo tiene en el centro de los comentarios.

Un gesto que lo dijo todo: ¿Nodal aún no supera a Cazzu?

Durante la charla con Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, los conductores buscaron imágenes del intérprete en una pantalla grande que compartieron con él en tiempo real. Todo era risas hasta que, inesperadamente, apareció una foto de Nodal junto a su ex, Cazzu. El ambiente cambió en un segundo: la sonrisa del cantante se esfumó, su expresión se tornó seria y el silencio se apoderó de la escena.

Aunque el momento fue breve, los usuarios de redes sociales lo captaron al instante. “Hasta la sonrisa se le borró”, comentaron algunos. Otros no tardaron en teorizar: “Sabe lo que perdió”, “Presiento que aún la ama” o “Se acordó que no paga la manutención”, fueron algunos de los comentarios que inundaron TikTok. El clip, que se ha viralizado recientemente, muestra a un Nodal que, por unos segundos, no pudo ocultar incomodidad.

Este gesto ha generado una ola de memes, teorías y burlas, confirmando que en la era de las redes sociales ningún detalle pasa desapercibido.

La manía que le heredó a Inti

Christian Nodal, Cazzu e Inti Imágenes recuperadas de las cuentas oficiales de Instagram: @nodal y @cazzu

Más allá de los momentos incómodos, Nodal también dejó ver su faceta más tierna al hablar de su hija Inti, fruto de su relación con la rapera argentina. Entre risas, reveló una curiosa manía que comparte con la pequeña y que, según él, lo hizo sentir profundamente conectado con ella.

“Siempre que estoy pensando o profundizando en algo, me pellizco la oreja. También me empiezo a disociar, se me pierde la vista”, contó el artista. Para su sorpresa, un día mientras veían televisión juntos, notó que Inti hacía exactamente lo mismo. “Tenía la misma cara que yo. Me pregunté: ‘¿dónde aprendió eso?’”, confesó, visiblemente conmovido.

El detalle conmovió a muchos fans, quienes comentaron que ese tipo de gestos “valen más que mil palabras” y mostraron apoyo hacia la paternidad del cantante, aunque su relación con Cazzu haya terminado.

Entre risas, momentos incómodos y confesiones entrañables, Christian Nodal logró conquistar a la audiencia de La Cotorrisa, pero también dejó en claro que algunas heridas no sanan tan fácilmente. Lo que parecía ser solo una aparición divertida en un podcast se convirtió en una radiografía emocional que los fans aún siguen analizando cuadro por cuadro.