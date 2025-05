“Ahora resulta”: Aislinn Derbez se derrite por su sobrina en tierna foto pero fans no le perdonan esto

La familia Derbez siempre da de qué hablar. Ya sea por sus exitosos proyectos, sus encuentros espontáneos con la prensa —en los que se muestran divertidos y carismático, o sus momentos íntimos que comparten en redes, esta dinastía del espectáculo sigue captando la atención del público mexicano.

Además, su unión familiar ha sido motivo de admiración por años: son cercanos, cómplices y siempre se acompañan en hitos importantes.

Desde que nació Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, las redes sociales se han llenado de fotos y mensajes llenos de amor. La pequeña ha conquistado a toda la familia, y no ha faltado quien se derrita por ella con mimos y halagos. Esta semana, Aislinn Derbez se sumó a ese club, compartiendo una enternecedora postal en la que aparece cargando a su sobrina con una expresión llena de ternura. Sin embargo, el gesto que parecía inofensivo desató una nueva polémica en redes. ¿La razón? Los fans no le perdonan una falta “grave”.

Tunden a Aislinn tras foto con su sobrina

En la imagen publicada en su cuenta de Facebook, Aislinn aparece con su hija Kailani al lado y la pequeña Tessa en brazos. La bebé luce un adorable mono morado con motivos de Halloween, mientras la actriz lleva un look relajado con cárdigan oscuro, camiseta blanca y el cabello suelto. Detrás de ellas, se observa a José Eduardo y Paola sentados en el sofá, en un ambiente cálido, hogareño y lleno de armonía. “Amo ser tía”, escribió Aislinn en la descripción de la foto.

Cabe destacar que la fotografía fue publicada como un recuerdo por lo que fue una nueva oportunidad para que usuarios comentaran.

Aunque la postal recibió miles de likes y comentarios cariñosos, también generó una oleada de críticas por parte de internautas que no olvidan que Aislinn no asistió al bautizo de Tessa. “Ahora resulta que ama ser tía, pero no estuvo para ella en su bautizo”, “ama ser tía pero en el bautizo no estuvo”. “Prefirió ir a ver ballenas que ser tía”, escribió una usuaria.

Esto hicieron los Derbez durante el bautizo de Tessa Instagram

La controversia no es nueva. En su momento, Aislinn explicó que tanto ella como el resto de la familia Derbez ya tenían planeado un viaje con motivo del cumpleaños de Vadhir, y que la fecha coincidió con la del bautizo.

Aunque aclaró que no fue por mala intención y que hubo comunicación previa con José Eduardo y Paola, las redes no perdonan: “Un viaje se puede cambiar, pero un bautizo es una vez en la vida”, fue uno de los comentarios más repetidos. Otros fueron más duros: “De mal gusto que no estuvieras ese día tan importante”, “Muy bonita foto, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras”.

La familia Derbez: entre el amor familiar y la polémica

Aislinn no ha respondido directamente a las críticas, pero su publicación dejó entrever que sí hay una conexión cercana con su sobrina. A pesar de los roces, los Derbez han demostrado en más de una ocasión que los lazos familiares siguen siendo fuertes, aunque a veces las decisiones individuales generen divisiones públicas.

La reciente imagen es prueba de que el amor por Tessa está ahí, aunque los tropiezos del pasado sigan saliendo a relucir.