“Te vas a quemar”: Frida Sofía presume su abdomen de acero con bikini y desata polémica por esta razón

Las vacaciones de Semana Santa le han sentado de maravilla a Frida Sofía, quien compartió unos días de descanso con la familia de su padre, Pablo Moctezuma, desde el puerto de Acapulco.

Han sido algunas imágenes de sus vacaciones con los Moctezuma, los que dejan ver que Frida Sofía se encuentra en su mejor momento, sobre todo, luego del deceso de Silvia Pinal en noviembre del 2024, siendo este el punto que habría hecho que se reconciliara con su madre Alejandra Guzmán, o al menos así lo confesó la cantante cuando declaró a los medios de comunicación:

“Claro que estoy en contacto con mi niña, si la amo con toda mi alma. No sabes cuánto la amo, y ella a mí”, para después agradecer a su madre por unirla con su hija, de quien ha tenido una relación intermitente luego de que acusara a su abuelo Enrique Guzmán de abuso: “Ese fue un momento único, y la verdad se lo agradezco a mi madre, porque es uno de los grandes regalos que me dejó”.

Frida Sofía comparte enternecedora foto familiar. Instagram: @ifridag (Instagram: @ifridag)

Frida Sofía comparte su secreto para calmar la ansiedad

Han sido solo algunas publicaciones que dejan ver parte de sus vacaciones familiares con los Moctezuma, pero la más reciente, fue la que llamó la atención luego de que Frida Sofía dejara ver cuál es su secreto para calmar la ansiedad.

Frida Sofía compartió un video a través de sus redes sociales donde reveló su secreto para calmar la ansiedad, posando con un bikini estampado color durazno que dejó ver su abdomen de acero.

“Bueno estamos aquí con el alquimista, mi tío querido” dijo Frida Sofía para después explicar en qué consiste la técnica “De hecho mi terapeuta me había dicho que debería hacer esto todos los días pero no le creí” a lo que su tío comentó: “Endorfinas diario, serotonina, una belleza” y ella responde: “Aparte saca de cualquier onda que estés, de que ya no puedes con tanto. Un reset”.

En el video se puede ver a Frida Sofía sumergiendo su cara directamente al recipiente con agua, hielo y pepino, lo que generó la preocupación de sus seguidores que le advirtieron que podría quemar su cara al exponerla directamente con los hielos.

“Es con más agua, se te va a quemar la piel, más agua con esos hielos”, le comentaba uno de sus seguidores, a lo que Frida Sofía comentó: “es que con el calorón en Acapulco, los hielos se derriten súper, pero sí es importante que cuidar que no sea directo”.

El agua con hielo se recomienda para calmar la ansiedad y es que, según investigaciones, se apunta a que esta “práctica ancestral”, permite ayudar a controlar el estrés y es beneficioso para la salud mental, incluso, algunos expertos sugieren una técnica más fuerte que es la de sumergir el cuerpo en una tina con estos elementos, mientras que otros, aseguran que solo sumergir las manos podemos obtener el mismo efecto.

Pero si es importante considerar no exponer demasiado tiempo el cuerpo a los hielos, pues pueden quemar la piel y causar otros daños.