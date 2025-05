“Él me mintió”: Belinda renueva su look inspirado en los 80 y así promete destapar a un mujeriego empedernido

Este 2025, Belinda está viviendo un momento de renacimiento artístico total. Hace apenas unas semanas, la cantante fue reconocida con el Premio Evolución en los Billboard Mujeres Latinas, un galardón que celebra no sólo su trayectoria, sino también su capacidad de transformación en la industria musical.

En su discurso, rodeada de mujeres talentosas, dijo: “Este reconocimiento celebra no sólo mi trayectoria, sino también el poder de reinventarse, de sanar, de evolucionar, de seguir apostando por una misma. Desde que lancé mi primer disco hasta hoy, he vivido muchísimas etapas, algunas luminosas, otras retadoras, pero todas me han llevado a este momento de inspiración profunda, libertad, compromiso con esta nueva etapa musical.”

Y como parte de ese renacer, llega ahora uno de sus proyectos más esperados en los que destapará a un “mujeriego empedernido”.

Belinda impacta con arriesgado cambio de look

Belinda Belinda regresa a la pantalla con Mentiras: la serie (Prime Video)

Moño negro, flequillo marcado, chaqueta tipo Chanel y un conjunto rosa con detalles perlados. Así reapareció Belinda, envuelta en vibra ochentera, derrochando elegancia y actitud en el tráiler de su nuevo proyecto. Pero su presencia no fue lo único que hizo ruido: su interpretación de Él me mintió, el clásico desgarrador de Amanda Miguel, desató revuelo en redes.

Su voz, cargada de fuerza y rabia, retumbó como una indirecta que muchos no dudaron en vincular con viejas heridas amorosas. Y es que la frase “él me mintió” no sólo resuena en la letra, sino que se siente personal.

Este clip fue lanzado por Prime Video y se trata del primer avance de Mentiras: La serie, un viaje directo a los años 80, protagonizado por Belinda, Regina Blandón, Diana Bovio, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez.

¿De qué va Mentiras, la serie?

Inspirada en la obra teatral Mentiras, estrenada en 2009 y considerada un fenómeno del teatro musical en México, esta versión para la plataforma de Prime Video, explora qué ocurre cuando cuatro mujeres descubren que compartieron, sin saberlo, al mismo hombre: Emmanuel Mijares.

Tras su repentina muerte, son convocadas a una misteriosa mansión. Ahí, entre flashbacks musicales y verdades dolorosas, deberán descifrar no sólo quién fue la posible culpable de su fallecimiento, sino también qué secretos compartían, sin quererlo, entre ellas.

A lo largo de ocho episodios, la serie explora sus relaciones, rivalidades y traiciones, todo acompañado de hits icónicos de las divas más legendarias de los 80 como Yuri, Daniela Romo, Lupita D’Alessio y Amanda Miguel.

Y sí, Belinda es quien abre esta fiesta dramática cantando con toda el alma Él me mintió. Aunque en la historia todo es ficción con ese “mujeriego empedernido”, hay algo en su interpretación que se siente demasiado real. Algunos fans incluso lo han tomado como una indirecta afilada a su ex prometido, Christian Nodal, a quienes han señalado de ser “un mujeriego”.

Así que esa mirada intensa que vemos en el trailer, el vestuario de diva herida y esa voz que retumba como un reclamo podrían ser mucho más que un homenaje a Amanda Miguel.

Si bien Belinda ha seguido con su vida, “ganando como siempre”, Nodal ha sido noticia más por sus escándalos amorosos que por su música.