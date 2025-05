“Aunque les cueste más trabajo”: Ángela Aguilar reveló lo que más le molesta que le digan

Ángela Aguilar reveló cómo quiere que la llamen a partir de ahora y estalló contra quienes todavía se dirigen a ella de una peculiar forma, y es que, la cantante está haciendo una transformación completa que no solo tiene que ver con su propia imagen, sino con algo más allá.

Fue en una reciente entrevista que la joven de 21 años, declaró cómo su etapa de casada estaba influyendo en su carrera artística y acabó con los rumores que apuntaban a que estaba viviendo su primera crisis matrimonial con Christian Nodal, yendo contra los pronósticos que auguran que su amor podría tener fecha de expiración.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

A punto de cumplir su primer año de casada, y a muy poco tiempo de lanzar su nuevo álbum, Ángela Aguilar, aseguró estar viviendo su mejor momento tanto en su vida personal como en la profesional:

“En esta etapa de mi vida estoy súper feliz, estoy muy contenta, muy inspirada. Aparte siento que le dio pie a esta nueva época de mi música que estoy experimentando con cosas nuevas [...] Entonces voy poco a poco, descubriendo esta nueva etapa de mi vida pero muy bendecida y agradecida”.

Ángela Aguilar ya no quiere que la llamen de esta forma

La transformación de Ángela Aguilar va más allá de su físico, los cambios que presume dejan ver una etapa mucho más madura de la cantante de 21 años, quien se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de México gracias a su talento, representando con orgullo a su dinastía.

En una etapa de cambio y madurez, la cantante no solo se olvidó del corte bob que ha sido parte de su look a lo largo de los años, también de su forma de vestir, además de sumar nuevos tatuajes a su piel, pero esto sería solo la punta de la evolución de la hija de Pepe Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebrando su noveno mes de casados Instagram: @angela_aguilar_

“A todo mundo se le olvida, inclusive a mí que tengo 21. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo Angelita, nadie me dice señora. Ni soy señorita, ni soy señora, soy Angelita”, explicó la cantante de ‘El Equivocado’ con humor.

Tras hacer este comentario, Ángela Aguilar pidió ser reconocida como “señora González”, mostrando su anillo como la prueba de que ya es una mujer casada, confesando que se siente ofendida por la forma en la que se dirigen a ella:

“A veces cuando me dicen señorita, hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto (el anillo). ‘Señora González’, aunque le cueste más trabajo, gracias”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Vale recordar que en medio de la polémica donde confirmó su noviazgo con Christian Nodal, Ángela Aguilar llegó al altar junto al cantante el 24 de julio del 2024, en una celebración íntima que tuvo lugar en la Hacienda San Gabriel de las Palmas ubicada en el estado de Morelos, donde solo hubo algunos invitados haciendo de este festejo algo sumamente privado al que acudieron personalidades como Marc Anthony y Nadia Ferreira que además fueron los padrinos de bodas de los exponentes del género regional mexicano.