Shakira llegó a la Met Gala 2025 con un error de vestuario que no pasó desapercibido

El error en el vestido que Shakira usó en la Met Gala no pasó desapercibido, pues la cantante tuvo que hacer un arreglo de último momento a su atuendo para la gran alfombra roja del evento de moda más importante del año, tal como lo indicó una famosa cuenta de X. La situación generó reacciones diversas en redes sociales, donde incluso se le acusó de no seguir la temática que se había propuesto.

Fue el lunes 5 de mayo de 2025 cuando se celebró la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Tanto cantantes, como músicos, actores y deportistas fueron invitados a este evento y posaron para las cámaras de la alfombra roja con estrafalarios atuendos realizados por los diseñadores más importantes de firmas de lujo.

Para este año se propuso el concepto Superfine: Trailoring Black Style, que se centró en la sastrería masculina y el dandismo negro, es decir, una corriente que se enfoca en la elegancia, la moda, las buenas maneras y el estilo clásico.

Shakira le hace arreglos de última hora a su vestido

La cantante colombiana Shakira fue una de las invitadas al exclusivo evento, por lo que llegó con un vestido rosa con una cola larguísima, robándose los reflectores de la alfombra roja. No obstante, el error en su vestuario fue más que evidente, pues la cola del diseño de Prabal Gurung que llevaba puesto estaba sujeta por un pequeño seguro de ropa, aseguró La Tía Sandra.

Incluso se publicó el video en el que su equipo, dentro de una limusina, buscaría una solución de último momento y decide poner el seguro al vestido, mientras la intérprete de ‘Antología’ se carcajea; todo esto pocos minutos antes de llegar al evento, indica la cuenta de X anteriormente mencionada.

Además, Shakira recibió varias críticas de parte de usuarios de internet que la acusaron de no seguir el concepto que se estableció este año para la Met Gala, por lo que X se llenó de comentarios como: “¿La temática era impuestos o por qué la evadió?”, “Qué pereza cuando no se unen a la temática”, “¿Es una foto de años anteriores o por qué siempre va igual?”, “No sorprende, no va con el concepto” y “¿No se sabe otro peinado?”