Karla Sofía Gascón reaparece desde una camilla de hospital, ¿qué le pasó?

Karla Sofía Gascón ha generado preocupación entre sus seguidores de redes sociales, ya que hace poco publicó una fotografía desde una camilla del hospital, dejando como resultado un sinfín de dudas y especulaciones entre los usuarios.

En los últimos meses, la actriz española ha atravesado por uno de los momentos más complicados en su carrera tras toda la polémica que se generó en torno a algunas de sus declaraciones pasadas, por lo cual Gascón ha evitado mantenerse alejada de eventos públicos, con el objetivo de evitar una controversia.

Karla Sofía Gascón reaparece desde una camilla de hospital

Después de su aparición en los Premios Platino, Karla Sofía Gascón volvió a publicar desde su cuenta de Instagram, llamando la atención de sus seguidores al fotografiarse desde una camilla del hospital, además de agregar un peculiar mensaje sobre su ausencia en la Met Gala 2025.

‘‘La razón por la que no fui a la Met Gala es porque no me convenció mi outfit de hospital. Aunque estoy guapa igualmente, prometo buscar otro mejor para el año que viene’’, comentó.

Karla Sofía Gascón reaparece desde una camilla de hospital (Foto: Instagram)

En este sentido, como parte de las reacciones que surgieron de los usuarios, la actriz bromeó con la situación, sin entrar en detalles sobre los motivos por los que ingresó al hospital.

“No se alarmen. Es solo que Florentino Pérez me vio el otro día en el fútbol y estoy pasando el reconocimiento médico del Real Madrid, pero para llevar agua a los jugadores”, añadió.

A pesar de que sus fieles seguidores se mantienen con dudas al respecto de su estado de salud actual, la protagonista de ‘Emilia Pérez’ no compartió más detalles sobre el tema, no obstante, se espera que en los próximos días pueda ofrecer una actualización, con el objetivo de evitar algún tipo de especulación o rumor relacionado con su estancia en el hospital.