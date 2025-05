La Met Gala únicamente tendrá un invitado mexicano este 2025: ¿De quién se trata?

Este 2025, solo un mexicano tendrá el privilegio de asistir a la fiesta exclusiva de la Met Gala, uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, en el que celebridades de diversas nacionalidades se reúnen para desfilar sus extravagantes atuendos patrocinados por grandes marcas de alta costura.

Hoy lunes 5 de mayo, celebridades de todo el mundo desfilarán sus extravagantes vestuarios realizados por reconocidos diseñadores en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Las ganancias recaudadas en el evento serán destinadas a financiar el Instituto del Traje, como sucede de manera anual.

Para este año se propuso el concepto Superfine: Trailoring Black Style, que se traduce como una exposición que se centrará en la sastrería masculina y el dandismo negro, es decir, una corriente que se enfoca en la elegancia, la moda, las buenas maneras y el estilo clásico.

La Met Gala anuncia su dress code 2025. Pexels (Pexels)

¿Quién es el cantante mexicano que participará en la Met Gala 2025?

Ya que la Met Gala es uno de los eventos más exclusivos del año, es necesario contar con una invitación para poder acceder. Es por esta razón que los invitados suelen ser artistas de renombre, ya sean actores, músicos o incluso deportistas.

Humbe es el mexicano afortunado de haber recibido una invitación al evento exclusivo, nombrado embajador de la firma de lujo Cartier. El cantante de pop y R&B de 24 años compartió a través de redes sociales que obtuvo el pase para asistir a la fiesta posterior a la Met Gala que lleva por nombre ‘Meet us after the met‘, que tendrá lugar en el Bemelmans Bar en el Carlyle Hotel en Nueva York.

Cabe destacar que Humbe no desfilará en la alfombra roja, no obstante, el haber sido invitado a la fiesta posterior al evento significa un gran logro en su carrera y lo perfila como el único mexicano contemplado en las festividades de la Met Gala.