¡Irreconocible! Exalumno de La Academia reaparece con impresionante cambio físico: así luce ahora

El ex concursante dejó sorprendidos a todos con su impresionante cambio físico.

La Academia se convirtió en uno de los shows más populares de México y América Latina, donde, año con año, jóvenes buscaban hacerse un lugar en la industria musical, pisando el mismo escenario que catapultó la carrera de estrellas como Yuridia y Carlos Rivera, quien al día de hoy se han convertido en dos grandes cantantes con millones de seguidores gracias a su talento vocal.

PUBLICIDAD

Yuridia hace historia en la Plaza México (SANTIAGO COVARRUBIAS)

Entre polémicas y participaciones que siguen siendo de las más habladas en internet, La Academia sigue siendo uno de los shows de principios de los años 2000 que más ha gustado al público y cada generación ha ofrecido algún nombre que el público sigue recordando, entre ellos, Yahir, ‘Toñita’, Myriam Montemayor, Cynthia Rodríguez, Víctor García, entre otros nombres.

Sin embargo, las nuevas generaciones también han dejado algunos nombres destacados, entre ellos, hay uno que ha dejado a todos sorprendidos por su impresionante cambio físico y es que, usuarios en redes sociales no han tardado en reaccionar a los recientes videos del exalumno de la famosa competencia que, en 2018 terminó en octavo lugar.

Exalumno de La Academia reaparece con sorprendente cambio físico

Jesús Isboseth Garza Garza, quien formara parte de la generación de La Academia de 2018, ha compartido en redes sociales parte de su cambio físico y rutinas del gimnasio que le han dado el ‘cuerpazo’ que presume hoy en día, y es que, este cambio ha provocado que usuarios lo llenaran de halagos en redes sociales, provocando la sorpresa por sus recientes apariciones en sus cuentas.

Con un cambio de look completo, donde se le puede ver castaño y ya no como su acostumbrada melena azabache, una nariz respingada y grandes músculos, “Isbo” ha causado furor en redes y los fans que acumuló durante su paso por ‘La Academia’, generación 2018, no ha pasado inadvertido.

Además, recientemente sorprendió con una votación que podría dar una pista sobre su próximo paso, y es que, podría unirse a la lista de famosos que se han sumado a la plataforma que hoy en día brilla por su contenido para adultos, ‘OnlyFans’, de los que todavía no ha confirmado nada, pero por dicha votación, usuarios ya especulan que podría incursionar en este popular sitio de suscripción en el que hoy en día se comparten imágenes y videos de tipo erótico.

“Cuerpower, tú muy bien”, “Ese look te queda genial, te ves muuuy guapo”, “Si como no con todo gusto donde firmo”, “Es correcto es correcto todo en su lugar y exquisito”, se leía por parte de los fanáticos en los comentarios de los recientes videos del cantante.

PUBLICIDAD

Isbo se ha mantenido ausente de la música desde 2023, cuando lanzó su sencillo ‘Desnúdame el Alma’, siendo esta la razón por la que sus fans comenzaran a pedirle música nueva.

Sin embargo, en redes sociales se mantiene activo, mostrando cómo es que cuida de su cuerpo, destacándose por ser instructor deportivo y de acondicionamiento físico, ofreciendo entrenamientos personalizados desde la Ciudad de México, donde actualmente reside el exintegrante de Kumbia Kings.