Video: Maquillista desairada por Violeta Isfel cuenta su versión: “Sentí feo”

Violeta Isfel se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras las declaraciones de los conductores del programa ‘Sale el Sol’, quienes criticaron el trato que la actriz dio a una maquillista de Imagen Televisión durante una reciente visita al foro, donde promocionaba la obra de teatro ‘La Sra. Presidenta’.

¿Qué pasó con Violeta Isfel?

Según Joanna Vega-Biestro, la actriz se negó a grabar un saludo en video para la hija de una maquillista, alegando que cobra por ese tipo de contenido personalizado. La conductora relató que Isfel sugirió que, si quería el saludo, debería seguir las instrucciones en su cuenta de Instagram:

“Una de nuestras maquillistas le pidió de favor que grabara un video para su hija y Violeta le respondió que no, que ella cobra por hacer ese tipo de saludos. Pero que con mucho gusto fuera a su Instagram, para que siga las instrucciones y entonces le pudiera mandar el video”.

Vega-Biestro expresó su molestia, recordando que la actriz recibió un valioso espacio en televisión para promocionarse gratuitamente, y que, con esa lógica, la maquillista también debería haber cobrado por su trabajo:

“Híjole, Violeta... pero una maquillista también cobraría por su trabajo. Entonces, ¿hubieras tenido que pagar tú también? La televisión cuesta. Tú vienes a promocionar, creo que hubieras tenido que pagar”.

Violeta Isfel cobra por dar entrevistas Polémica

La versión de la trabajadora

Durante el programa ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante retomó el tema y confirmó que el incidente ocurrió en ese mismo espacio, donde se le permitió a Violeta promover su obra. En un detrás de cámaras, la trabajadora involucrada fue consultada y rompió el silencio:

“Yo la peiné. No quería que esto se hiciera un escándalo, pero ya se dio... Le estaban quitando el micrófono y yo le pedí el saludito para mi sobrina y me dijo: ‘No, tienes que ir a mi Instagram, meter los datos’. Sentí feo porque no me esperaba esa respuesta”.

Infante también agregó que otras dos jóvenes en servicio social en la televisora compartieron experiencias similares con la actriz, señalando que esta actitud no fue un hecho aislado.

Críticas en el foro

El conductor concluyó el segmento con un comentario irónico y crítico hacia Isfel: “Gracias, Violeta Isfel”, mientras que la maquillista aseguró: “No es mentira.”

