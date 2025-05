Selena Gomez reaparece llorando y lanza mensaje tras presunta infidelidad de Benny Blanco con su mejor amiga

En el último año, Selena Gomez y Benny Blanco se han convertido en una de las parejas más comentadas del entretenimiento. Desde que confirmaron su relación en 2023, y más tarde su compromiso en diciembre de ese mismo año, la historia de amor entre la estrella pop y el productor musical ha generado titulares, memes, debates y todo tipo de reacciones en redes sociales. Ya sea por sus muestras públicas de afecto, sus colaboraciones musicales o las apariciones sorpresa que han hecho juntos, todo lo que hacen despierta curiosidad.

Pero ahora, la atención ha tomado un giro más polémico. En días recientes, comenzó a circular un video en TikTok que muestra a Benny Blanco cenando con Theresa Marie, una amiga cercana y asistente de Selena Gomez. Poco después, fans notaron que Selena dejó de seguir a Theresa en Instagram, y eso bastó para que se desatara una ola de rumores sobre una posible infidelidad.

El hashtag #BennyBlancoCheatedOnSelena empezó a hacerse viral, mientras miles de usuarios especulaban sobre un posible triángulo amoroso. Aunque ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido nada, en redes ya se tejen todo tipo de teorías, desde que Benny sigue a Theresa en OnlyFans (dato ya desmentido) hasta que la amistad entre ambas mujeres está rota.

Selena rompe el silencio y desmiente rumores

En medio del escándalo, Selena sorprendió a sus seguidores con una historia en Instagram donde se le ve con los ojos visiblemente llorosos. La imagen se interpretó de inmediato como una respuesta emocional a los rumores.

Sin embargo, quienes siguen de cerca a la artista sabrán que la verdadera razón detrás de la foto no tiene nada que ver con un drama amoroso.

Según se observa, la imagen fue simplemente una muestra de la emoción que Selena ha vivido con el lanzamiento de la versión deluxe de su nuevo álbum, un proyecto en el que ha trabajado justamente junto a Benny Blanco. El disco incluye la canción Guess You Could Say I’m In Love, que se ha convertido en un símbolo de su relación y un himno de amor entre ambos.

Aunque claro, sin decirlo, Selena Gomez estaría dejando muy claro que las cosas con Benny Blanco van viento en popa y que no hubo infidelidad alguna.

Además, Selena reapareció en un evento organizado por su marca Rare Beauty, donde ofreció un poderoso mensaje sobre su bienestar emocional y el tipo de relación que vive actualmente:

“No estaría en una relación sana si no estuviera completa”, expresó durante la cuarta edición de la Rare Beauty Mental Health Summit.

Más tarde, publicó una reflexión acompañada de fotos del evento: “El mejor recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos @rarebeauty 💌 Estoy tan feliz de haber podido sorprender a todos en nuestra cuarta Cumbre Anual de Salud Mental ayer.Escuchamos a algunas de las mentes más brillantes en salud mental: desde expertos hasta miembros de nuestra comunidad. Reunir a estas personas bajo un mismo techo es verdaderamente una de mis experiencias favoritas cada año.Gracias a mi equipo de Rare Beauty por todo el increíble trabajo que hacen, y gracias a nuestros ponentes”.

¿Crisis real o inventada?

Aunque el material que ha circulado en redes sociales ha alimentado la controversia, hasta ahora no hay pruebas concretas de que exista una crisis entre Selena y Benny. Por el contrario, la cantante parece estar en uno de sus mejores momentos: enfocada en su salud mental, emocionada con su música y, según sus propias palabras, viviendo una relación sana.