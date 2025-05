“¿Acto de amor o descaro?”: Internautas arremeten contra Ángela Aguilar tras dedicarle canción a Nodal

Desde que se confirmó su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar no ha dejado de estar en el ojo del huracán. La polémica nació cuando su romance con el cantante salió a la luz poco tiempo después del nacimiento de Inti, la hija de Nodal con la rapera argentina Cazzu. Aunque la pareja aseguró que no hubo una traición como tal, muchos usuarios no perdonan el drama.

Luego de que Cazzu sorprendiera con el lanzamiento de su álbum Latinaje, Ángela Aguilar ha vuelto a hacer de las suyas con nuevos sencillos. Cabe destacar que hace unas semanas estrenó Nadie se va como llegó, una aparente pedrada a la argentina y ahora sorprende con El Equivocado, dedicada a Nodal.

A través de sus redes sociales, Ángela compartió un adelanto del video y un mensaje emotivo: “Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí”. Si bien nunca menciona a Nodal por su nombre, el videoclip y el simbolismo dejan poco a la imaginación.

En las imágenes, aparecen ambos disfrutando de su luna de miel: abrazados en una moto acuática, nadando en el mar, compartiendo sonrisas en un yate. La narrativa parece clara pero en internet, el mensaje fue recibido con todo menos aplausos.

Internautas no perdonan a Nodal tras nueva canción de Ángela

Aunque algunos fans aplaudieron la vulnerabilidad de Ángela, muchos otros no tardaron en lanzarle críticas por lo que consideran una “idealización forzada” de su relación con Nodal. Los comentarios más duros surgieron al compararla con la actitud del propio Nodal, quien hasta el momento no ha dedicado públicamente ninguna canción a Ángela, ni ha mostrado un gesto romántico igual de explícito.

Ángela Aguilar Internautas tunden la nueva canción de Ángela Aguilar (Youtube)

De hecho, los internautas no olvidan aquel incómodo momento en el que, durante una transmisión en vivo con Kunno, el intérprete de Botella tras botella se burló de Ángela imitando la forma en que lo llama: “Amooooor”, en tono exagerado y entre risas, mientras el influencer lo alentaba. El clip se volvió viral y generó miles de comentarios que cuestionaban el respeto que Nodal le tiene a su ahora esposa.

Por eso, cuando Ángela compartió su nuevo sencillo describiéndolo como “una forma de agradecerle” a ese amor que la acompaña, las redes reaccionaron con escepticismo. “¿Agradecerle qué? ¿El silencio? ¿Las burlas? ¿El dejarla sola en medio de todo el hate?”, comentaron usuarios en TikTok y X (antes Twitter).

¿Acto de amor o descaro?

Aunque El Equivocado habla de seguir los dictados del corazón sin importar lo que diga la gente, para muchos, la canción terminó exponiendo más las desigualdades en esta relación. Mientras Ángela se muestra enamorada, agradecida y completamente entregada, Nodal parece mantenerse en un perfil mucho más bajo e incluso frío frente a la presión mediática.

Y es que el contraste entre sus declaraciones y sus acciones ha alimentado los rumores: desde borrar las fotos de su boda en Instagram hasta lanzar una balada triste (Nadie se va como llegó) poco después de presumir su amor en otro tema, la narrativa de Ángela sigue generando confusión y controversia.

Lo cierto es que, con esta nueva etapa musical, Ángela Aguilar intenta abrirse camino como artista madura y productora ejecutiva de su próximo álbum. Pero mientras más se expone emocionalmente, más reacciones genera, especialmente en un contexto donde su relación con Nodal sigue siendo vista como un amor nacido entre escándalos.