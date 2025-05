“Todas quieren ser Anne Hathaway y no les sale”: Demi Lovato reaparece con rostro renovado y fans dicen “exageró”

Demi Lovato ha estado muy activa en redes sociales en los últimos meses y no es para menos, si ella misma ha dejado ver que se encuentra en su mejor momento. Sin embargo, el volver a los reflectores inevitablemente la ha expuesto a internautas que no pierden detalle ni perdonan cualquier cosa que detecten “fuera de lugar”.

La cantante recientemente publicó una serie de fotografías que dejaron a todos desconcertados y es que aparece con el rostro visiblemente distinto al que sus seguidores recuerdan, lo que provocó una ola de reacciones y teorías en redes sociales.

¿Qué le pasó a Demi Lovato en la cara?

Demi Lovato Demi Lovato reaparece con el rostro visiblemente diferente (Instagram)

Con labios más carnosos, pómulos marcados y una expresión completamente rejuvenecida, Lovato generó más preocupación que admiración. Y es que en Hollywood, la obsesión por desafiar el paso del tiempo ha dado pie a una creciente oleada de intervenciones estéticas que buscan un rostro más joven y “fresco” que a veces lleva a resultados inesperados.

“¿Qué se hizo Demi en la cara?”, “¿Es Ozempic o exceso de filtro?”, fueron sólo algunas de las preguntas que inundaron los comentarios. Incluso hubo quien sentenció: “La sustancia, mal aplicada”, haciendo referencia a la película protagonizada por Demi Moore en la que su obsesión por rejuvenecer su apariencia, la lleva a deformarse por completo.

Aunque algunos seguidores aplaudieron su aspecto diciendo que se ve “radiante y empoderada”, otros opinaron que había cruzado la línea con los procedimientos estéticos o, al menos, con la edición de la imagen.

Cabe destacar que desde hace varios meses, internautas han especulado que Demi estaría recurriendo al Ozempic, medicamento conocido por su efecto secundario de pérdida rápida de peso y ampliamente utilizado entre celebridades, aunque aprobado originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Eso, según algunos, podría ser lo que estaría cambiando sus facciones y no alguna intervención estética.

Anne Hathaway, el rejuvenecimiento admirado por las celebridades

Anne Hathaway Anne Hathaway robó cámara en el desfile Otoño 2025 de Ralph Lauren (Getty)

En medio de la creciente tendencia por el rejuvenecimiento facial en Hollywood, cada vez más celebridades apuestan por procedimientos estéticos no invasivos para preservar un look juvenil, aunque no siempre con los mejores resultados.

Algunos casos han generado preocupación entre los fans, como el reciente de Demi Lovato, cuya transformación ha impactado a todos. “Todas quieren ser Anne Hathaway y no les sale”, en alusión al impecable y natural aspecto de la actriz, quien a sus 42 años deslumbra con una piel radiante y un rostro en movimiento, aparentemente gracias a tratamientos no invasivos como inductores de colágeno o rellenos sutiles. Anne se ha convertido en el nuevo estándar aspiracional, pero su efecto —elegante y sin exageraciones— parece difícil de replicar.

Una historia de lucha que va más allá de lo físico

Demi Lovato La cantante se enfrentó a sus adicciones (Instagram)

Cabe recordar que Demi ha sido transparente sobre su lucha con los trastornos alimenticios, las adicciones y su salud mental. Por eso, las especulaciones no tardaron en generar tensión entre sus seguidores, quienes también salieron en su defensa. “¿En serio estamos señalando a una mujer que sobrevivió a un trastorno alimenticio?”, escribió una fan indignada. Otros la respaldaron diciendo: “Demi está en su era de paz. Si se siente bien consigo misma, eso es lo que importa”.

En entrevistas pasadas, la artista explicó que dejó de contar calorías y se alejó de las presiones de la cultura de las dietas. “He perdido peso accidentalmente al dejar de obsesionarme”, confesó en redes en 2021, sumándose al movimiento de aceptación corporal. Por eso, este nuevo episodio ha generado tanta controversia: no es sólo una cuestión estética, sino un reflejo de cómo la sociedad sigue juzgando a las mujeres especialmente a las celebridades por su apariencia, sin considerar el contexto emocional y personal.