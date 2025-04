“¡Qué asco!”: Blake Lively acapara miradas con glamuroso vestido pero un “incidente” en su look desata las peores críticas

Durante años, Blake Lively fue el epítome del glamour en Hollywood: actriz adorada, ícono de estilo y esposa del “hombre perfecto” Ryan Reynolds. Pero en cuestión de meses, la estrella de Gossip Girl ha pasado de ser la favorita del público a convertirse en una de las celebridades más criticadas en redes sociales. Entre una polémica batalla legal, rumores de enemistad con colegas, y ahora, un vergonzoso “incidente” en la alfombra roja, el internet no la perdona.

Un vestido de ensueño arruinado por un error

Blake Lively Blake Lively deslumbró con su look pero un detalle la volvió blanco de críticas (Getty)

Todo ocurrió en la premiere de Another Simple Favor, la esperada secuela protagonizada por Lively y Anna Kendrick, en Nueva York. Blake apareció en la alfombra con un espectacular vestido azul celeste con cortes estratégicos que la hacían parecer salida de un cuento de hadas. Su peinado, maquillaje y joyería estaban en total sincronía con el look. Hasta que… los fans notaron un detalle que lo arruinó todo: manchas marrones bajo los brazos, producto de un error con el body makeup o el spray tan.

“Qué asco”. “Fail total ese look”. “Su maquillista, su peor enemigo”. “Se ve asqueroso eso”. “No puedo dejar de ver eso”, escribieron internautas. Aunque algunos fans salieron en su defensa (“¡Es perfecta, incluso con manchas!”), la mayoría aprovechó para desatar una lluvia de críticas... y burlas.

Blake Lively: entre peleas, demandas y enemistades en el set

Este pequeño desliz no llega en el mejor momento para Lively. Su nombre lleva meses sonando por razones que poco tienen que ver con su talento. Todo comenzó con su participación en It Ends With Us, cinta dirigida y coprotagonizada por Justin Baldoni, con quien ahora enfrenta una compleja batalla legal. Blake lo acusa de acoso sexual, mientras que él ha contraatacado con demandas por difamación y extorsión. El caso, que irá a juicio en 2026, ha dividido a la industria… y a los fans.

La tensión también salpicó su relación con Anna Kendrick, su compañera en Another Simple Favor. Aunque ambas posaron sonrientes en la premiere, desde hace meses se rumora que hay mala sangre entre ellas. Un video viral de SXSW mostró a Kendrick esquivando preguntas sobre su relación con Blake con un frío “Oh, ya sabes…”, avivando aún más los rumores de enemistad.

TIME100: un homenaje eclipsado por las sombras del pasado

Blake Lively Blake Lively fue elegida en TIME100, pero su discurso desató críticas y polémica. (Getty)

Y como si fuera poco, la reciente inclusión de Lively en la lista TIME100, que la reconoce como una de las personas más influyentes del mundo, también fue motivo de controversia. Durante la gala, ofreció un emotivo discurso en el que habló por primera vez del intento de asesinato que sufrió su madre antes de que ella naciera. Su intención fue clara: usar su visibilidad para hablar de supervivencia y resiliencia.

Pero el público no olvidó sus errores pasados: desde su boda en una plantación hasta sus críticas a colegas. “¿Esto es una broma?”, “Pagó por ese lugar, seguro” y “Blake Lively siendo 100 veces insoportable”, fueron algunas de las frases más repetidas en redes tras su participación.

Aun así, Lively agradeció a la activista Sherrilyn Ifill por escribir su semblanza para TIME y reafirmó su compromiso con las causas sociales. Sin embargo, para muchos, su figura ya no inspira. El brillo que una vez la rodeaba hoy parece teñido de escándalos, manchas… y mucha polémica.