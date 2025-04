¿No le gustó? Biby Gaytán reacciona al vestido de novia de su hija y le pide esto: “me haces el favor”

El 11 de abril fue uno de los días más especiales en la vida de Alejandra Capetillo, cuando dio el “sí acepto” a Nader Shoueiry en una boda civil celebrada desde el hotel Four Seasons de Madrid, España.

Aunque todo parecía ir a la perfección, lo que llamó la atención fue el íntimo festejo de la modelo, que solo incluyó a algunos amigos más cercanos y a sus dos hermanos mayores, Lalo y Ana Paula Capetillo, quienes entregaron a Alejandra en lugar de sus padres, siendo los famosos actores los grandes ausentes de este día tan importante para su hija.

La polémica no tardó mucho en estallar, y es que, hubo quienes recordaron los rumores que apuntaban a que Biby Gaytán no estaba de acuerdo con la relación de su hija con el empresario por ser musulmán, algo que desmintió rápidamente la actriz, sin embargo, la ausencia de ella y su esposo en la boda de Alejandra Capetillo, destapó rumores de un posible distanciamiento entre ellas.

Fue Alejandra Capetillo la que, reveló a ‘HOLA!’ que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no habían podido viajar a España por motivos de trabajo, una versión que la actriz de ‘Dos Mujeres, un Camino’ mantuvo, pero eso no impidió que los padres le ofrecieran a los esposos uno de sus mejores consejos a través de una llamada telefónica:

​​“Me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que se pasa volando. Y al final del día, tienes que estar presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos“, confesó Alejandra Capetillo.

Alejandra Capetillo acaba con rumores de distanciamiento con este audio de Biby Gaytán

En medio de los rumores de distanciamiento, Alejandra Capetillo compartió un video en sus redes sociales donde dejó ver el amoroso audio que le dejó su madre y el mejor consejo que le dio para el día de su boda, generando la emoción de sus seguidores quienes aplaudieron el profundo amor que hay entre ellas.

Conocida por compartir divertidos videos de su día a día en Madrid, además de sus rutinas de arreglo, Alejandra Capetillo calló los rumores de la forma más elegante, y fue a través de un video con un audio de su madre, Biby Gaytán, mientras presumía su joyería de la marca ‘UNOde50’, mientras se maquillaba y dejaba a la vista su icónica cabellera rizada color azabache.

En el vide que compartió Alejandra Capetillo menciona: “Cuando estás en esos días que no te sientes tan guapa, sólo ponte un audio de tu mamá y escoge unas joyas protagonistas”, mientras de fondo, se escuchan un amoroso audio de Biby Gaytán diciendo:

“Hola mi chiquitina hermosa, ¿cómo estás?, ya lista para tu boda mi vida. Oye, antes de que se me olvide, me haces el favor de ya no alaciarte el pelo tan seguido caramba, te vas a estropear el pelo Alejandra, déjate tus chinos traviesos, eres única con ese pelo y ahí vas a uniformarte”.

La reacción de Biby Gaytán al vestido de novia de Alejandra Capetillo

El mensaje de Biby Gaytán no quedó ahí y es que compartió algunos consejos de belleza a su hija:

“Por otro lado, ya sabes que yo amo el maquillaje, probablemente no sea la persona idónea para decírtelo, pero yo ya no tengo arreglo, así que por favor, que en tu prueba de maquillaje no te vayan a tapar tus pequitas, tú tienes una belleza tan natural que no necesitas nada más que tu sonrisa y punto”.

Además, compartió la reacción de Biby Gaytán a su look de novia, donde expresó: “Ya por último, porque ya sé que no te gustan los mensajes largos, pero ni modo, soy tu madre y me tienes que oír quieras o no, la última prueba de vestido que me mandaste, me enloqueció, precioso, espectacular, en resumen lo amé mi vida”.