Lupita TikTok es criticada por su actitud en un video tras hospitalización de su bebé

La actitud de Lupita TikTok en un video llevó a usuarios de internet a especular sobre sus sentimientos respecto a la difícil situación que atraviesa su bebé recién nacida en el hospital, pues en dicho metraje incluso asegura estar feliz.

Hace un par de días, Mariana Rodríguez dio a conocer que Karely Yamileth, hija de la influencer Lupita TikTok y Ricardo Medellín fue hospitalizada debido a una deshidratación severa, por lo que sería dispuesta al DIF, ya que aseguró, su caso se derivó a causa de la negligencia de las personas a su cargo, de tal manera que incluso podría llegar a capullos por el supuesto abuso de sustancias ilícitas de sus cuidadores.

Ahora la familia se encuentra a la espera de un diagnóstico que determinará si la pequeña de dos semanas de nacida sufre de muerte cerebral, lo que mantiene a todo internet con las alarmas encendidas.

Actitud de Lupita TikTok en video genera reacciones en redes

En medio del escándalo, Lupita TikTok fue filmada dentro de una ambulancia, en la que después de revisar su presión, le preguntan cómo se siente, a lo que ella responde: “Bien, aquí andamos, muy feliz”.

Dicho video se publicó en la cuenta Gloria Alfa y Omega y se le colocó la descripción: “Antes de que vengan a intentar justificar y romantizar la situación, este video es de ayer y resulta evidente que la mamá de la bebé, Lupita TikTok, no tiene idea de lo que está sucediendo. No dimensiona para nada la gravedad de la situación y bueno, confirma lo que se ha dicho, no todos son aptos para tener bajo su cargo a un hijo”.

“No tiene idea de la responsabilidad de un hijo”, “Lupita también necesita ayuda urgente”, “El papá debería estar en la cárcel y ojalá esa niña no se la regresen a Lupita”, “Ojalá le hagan exámenes toxicológicos, yo creo que hasta drogada anda” y “Su estado mental no le permite cuidar a otro ser vivo”, son algunos de los comentarios que generó la publicación.