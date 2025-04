Genevieve O’Reilly redefine el poder y el liderazgo en Andor 2 a través de los sacrificios de Mon Mothma

Con el estreno de la segunda y última temporada de Andor, Disney+ cierra una de las propuestas más maduras y ambiciosas dentro del universo Star Wars. Lejos de los Jedi, los sables de luz y la mitología clásica de la franquicia, Andor se adentra en los años más oscuros del Imperio, mostrando cómo nació la chispa de la rebelión a través de personajes comunes que tomaron decisiones extraordinarias.

En esta entrega final, la historia abarca cuatro años cruciales antes de los eventos de Rogue One, donde vemos cómo Cassian Andor (Diego Luna) termina de transformarse en el rebelde que conocemos, mientras que Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), política y líder revolucionaria, se ve forzada a jugar un juego peligroso de diplomacia, manipulación y sacrificios personales para sostener en secreto los cimientos de la rebelión.

Genevieve O’Reilly y los matices de Mon Mothma

Andor 2 Genevieve O'Reilly da vida a una Mon Mothma profunda y compleja en la segunda temporada de Andor. (Disney+)

“Ha sido un regalo extraordinario experimentar y compartir esta temporada”, destacó Genevieve O’Reilly en entrevista con Nueva Mujer. “La estructura de esta temporada, que se desarrolla a lo largo de cuatro años, permite una exploración del personaje que es tan rica, tan dinámica, que realmente da grandes saltos dramáticos. Nos permite conocer a este personaje de una manera que deseaba tanto”.

Lo más fascinante de Mon Mothma es su constante lucha interna: debe proyectar fuerza y estabilidad mientras su mundo personal se desmorona. “Ella sólo es efectiva para la rebelión si logra usar esas máscaras. Hay momentos en los que podemos ver que esas máscaras se resbalan, pero sólo es para el público. Es como un guiño compartido entre ella y la audiencia, entendiendo que el público sabe lo que ella está guardando, pero nadie más lo sabe. Ese tipo de relación entre el trabajo del actor para sostener y ocultar secretos es realmente especial”, dijo.

Andor, una historia llena de mujeres con muchos matices

Andor 2 Genevieve O'Reilly muestra a Mon Mothma como una mujer poderosa, emocional y estratégica. (Disney+)

En un universo donde siempre han existido figuras femeninas fuertes, desde luchadoras hasta estrategas, Mon Mothma representa otro tipo de poder: el político, el emocional, el que se gesta en silencio y su impacto, como afirma Genevieve, puede ser aún más duradero.

La actriz ha dado vida a Mothma durante casi dos décadas, desde su debut en Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (2005), pasando por su participación como voz en las series animadas Clone Wars y Rebels, hasta consolidarse con un papel fundamental en Rogue One y, más recientemente, en Ahsoka y Andor. Cabe destacar que el personaje no es nuevo: hizo su primera aparición en Return of the Jedi (1983), interpretado por Caroline Blakiston, pero ha sido hasta la interpretación de O’Reilly que ha adquirido una mayor profundidad y complejidad.

Andor 2 Mon Mothma, un símbolo de poder político y emocional, cobra vida con la actuación de O'Reilly. (Disney+)

“Lo especial de Andor es que es una historia poblada de mujeres. Hay muchas mujeres de diferentes etnias, edades, culturas. Son mujeres muy diferentes entre sí, con matices y complejidades. Mon no es sólo senadora esta vez. Es esposa, madre, prima, amiga, confidente, amenaza, líder. Lleva muchos sombreros. Y ese es el tipo de mujer que quiero ver. Una mujer como nosotras. Todas desempeñamos muchos roles en nuestras vidas. Y a medida que crecemos, tomamos más”.

Mientras otros personajes luchan con fuerza física, Mon Mothma defiende sus ideales con su mente y su discurso. “Ella no pelea con su cuerpo. No levanta una pistola ni un sable. Su arma es su voz, su diplomacia. Y es en esta temporada donde vemos que realmente la usa. Es importante no solo para Mon, sino para ver a una mujer ser tan efectiva con su voz”.

Andor 2 Mon Mothma, una mujer que encarna sacrificio y coraje, en la temporada final de Andor. (Disney+)

Esta temporada marca un cierre, no sólo para la serie, sino también para la actriz en este papel tan significativo. “Esta historia da grandes giros. Vamos a lugares muy oscuros. Está llena de amor, pero también de dolor y coraje. Hay esperanza, pero Mon debe ser parte de esa comunidad que tiene que sacrificarse para que la rebelión tenga éxito. Y llegamos a ver ese sacrificio. Tener la oportunidad de interpretar esto lo es todo para mí”, concluyó O’Reilly.