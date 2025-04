Diego Luna y Genevieve O’Reilly celebran el estreno de ‘Andor 2′ y despiden un ciclo con emoción y gratitud

En medio de aplausos, emoción y una noche inolvidable para los fanáticos de Star Wars, Diego Luna cerró uno de los ciclos más significativos de su carrera. La Ciudad de México fue uno de los dos lugares elegidos a nivel mundial para una celebración especial junto con Tokio, donde el actor mexicano dijo adiós a Cassian Andor, el agente rebelde que se convirtió en un papel clave en la historia de la Rebelión dentro del universo de Star Wars, al representar el rostro más humano, vulnerable y decidido de la lucha contra el Imperio.

Andor 2 Con Cassian Andor, Diego Luna aporta humanidad y realismo a la Rebelión, redefiniendo la saga galáctica. (Disney+)

La velada estuvo cargada de momentos conmovedores. Desde una red carpet en la que Luna y su compañera de elenco, Genevieve O’Reilly, fueron ovacionados por fans de todas las edades, hasta una proyección exclusiva del cuarto episodio de la nueva temporada. La gran sorpresa de la noche fue un ensamble en vivo interpretando el emblemático tema de Star Wars que erizó la piel de todos los presentes.

El cierre de un ciclo

Más que un adiós, este fue un homenaje a más de diez años de entregarse a la historia. Luna no sólo fue el protagonista de Andor, sino también productor ejecutivo, lo que lo convirtió en una pieza central del proyecto.

“Este proyecto implica una maquinaria enorme, porque hacer 12 episodios es como rodar 4 películas. Se requiere mucha coordinación y un trabajo en equipo basado en la colaboración, la delegación y la retroalimentación”, explicó el actor mexicano.

Su presencia en la saga fue un parteaguas: marcó la primera vez que un actor mexicano lideró una historia en este universo, y lo hizo encarnando a un personaje profundo, imperfecto y revolucionario, cuyo arco narrativo culmina de manera poderosa en la segunda temporada.

Andor 2 Diego Luna y Genevieve O'Reilly se despiden de sus personajes con Andor 2

“A Cassian le digo ‘gracias’”, dijo Diego Luna visiblemente conmovido durante el evento. “Este viaje ha sido hermoso. Es la precuela de la precuela, obviamente ya tiene que terminar. Por un lado, me da muchísima alegría y orgullo llegar a este punto. Con esta serie nos propusimos contar la historia completa de este personaje y usarlo como excusa para conocer a toda una comunidad y narrar su trayectoria hasta el instante en que comienza Rogue One, que es donde culmina esta segunda temporada. Pero al mismo tiempo, me duele porque, igual que Cassian, yo también construí una familia”.

Por su parte, Genevieve O’Reilly agradeció el privilegio de explorar a su personaje, Mon Mothma, a quien ha interpretado por veinte años en diferentes entregas de la saga.

“He tenido que volver a esta mujer durante más de 20 años. Gracias. Pero tienes razón: <i>Andor</i> es la primera vez que realmente exploramos a Mon Mothma como mujer, en toda su profundidad y con gran curiosidad. Fue un privilegio hacerlo con los guiones de Tony Gilroy y rodeada de un elenco extraordinario, liderado por el maravilloso Diego Luna. Así que el privilegio y la fortuna son míos“, expresó emocionada. — Genevieve O’Reilly

Andor 2 Genevieve O'Reilly da vida a una Mon Mothma profunda y compleja en la segunda temporada de Andor. (Disney+)

Para Diego, lo más difícil fue controlar las emociones durante el rodaje, pues ya conocía el desenlace de su personaje en Rogue One:

“Como actor tenía ganas de llorar en el set, pero Cassian no. Él siempre se mueve con determinación. El último bloque es justo antes de que empiece Rogue One y lo dirigió un mexicano, Alonso Ruizpalacios. Así que fue una forma muy especial de cerrar este ciclo”.

Con este adiós, Diego Luna no sólo cierra una etapa personal y profesional, también deja un legado importante: el de haber representado a América Latina dentro de uno de los universos más influyentes del cine y la televisión.

La segunda temporada de ‘Andor y la conexión con Rogue One

Andor 2 Andor T2 cierra el arco de Cassian con cuatro saltos temporales, enlazando de forma audaz con Rogue One. (Disney+)

Andor no fue sólo una serie más en el universo de Star Wars: redefinió el tono de la saga al centrarse en personajes comunes luchando contra un régimen opresivo. Protagonizada por Diego Luna como Cassian Andor, la serie exploró dilemas éticos, traiciones y sacrificios, abordando la resistencia desde una perspectiva política y humana.

Creada por Tony Gilroy, Andor se destacó por su guión maduro, ritmo cinematográfico y enfoque realista sobre el autoritarismo, convirtiéndose en una de las producciones más profundas de la franquicia.

La participación de Luna como productor ejecutivo marcó un hito al ser el primer mexicano al frente de un proyecto de esta magnitud. La temporada 2 avanza hacia los eventos de Rogue One mediante cuatro saltos temporales, acelerando el camino de Cassian hacia la Rebelión. Con un enfoque maduro y audaz, Andor demostró que Star Wars puede ser también un estudio sobre el coraje cotidiano y la lucha por la libertad.