“Se les está cayendo el show”: El gesto de Ryan Reynolds hacia Blake Lively que delataría total incomodidad

Cada año, la revista TIME revela su listado de las 100 personas más influyentes del mundo. Este 2025, Blake Lively, actriz y productora, logró unirse a este prestigioso grupo junto a figuras como Serena Williams, Simone Biles, Demi Moore, entre otras. Sin embargo, lo que prometía ser un momento de celebración para la estrella terminó desatando una ola de críticas, memes y sospechas sobre el verdadero estado de su relación con Ryan Reynolds.

Un reconocimiento empañado por la controversia

Durante la TIME100 Gala, realizada en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York, Lively ofreció un emotivo discurso en el que homenajeó a su madre, Willie Elain McAlpin. La actriz reveló que su madre sobrevivió a un intento de asesinato por parte de un conocido de su trabajo, mucho antes de que Blake naciera.

Blake Lively Blake Lively fue elegida en TIME100, pero su discurso desató críticas y polémica. (Getty)

“La persona que más ha influido en mi vida es mi madre. Estoy aquí hoy, de pie ante ustedes, gracias a una mujer anónima que tuvo el valor de contar su historia”, expresó entre lágrimas.

Aunque su mensaje estuvo cargado de emoción y vulnerabilidad, el timing no podría haber sido más desafortunado. Actualmente, Blake Lively enfrenta una intensa polémica legal con Justin Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us, a quien acusa de acoso sexual. Baldoni ha negado las acusaciones y contrademandado, alegando que ella inició una campaña de difamación en su contra.

Sumado a esto, Lively todavía carga con críticas de años atrás, como el escándalo por su bodacon Ryan Reynolds en una antigua plantación, un evento que muchos siguen considerando insensible. Todo este contexto provocó que, lejos de aplaudir su reconocimiento, las redes sociales estallaran en comentarios negativos. “¿Cuánto pagó para estar ahí?”, “Blake Lively siendo 100 veces insoportable” o “Esto tiene que ser una broma”, se lee.

Pese a las críticas, Lively agradeció públicamente a la abogada y activista Sherrilyn Ifill, quien escribió su semblanza para TIME, y reafirmó su compromiso de “usar su influencia para luchar por un futuro más seguro para todos”.

¿Problemas en el paraíso?

En medio de este torbellino, Ryan Reynolds se mantuvo físicamente al lado de su esposa, pero su lenguaje corporal habló más que mil palabras. Varios videos del evento mostraron al actor de Deadpool visiblemente incómodo durante la gala. Mientras Blake posaba radiante para los fotógrafos, Reynolds se mantenía a un costado, casi escondido, con las manos permanentemente metidas en los bolsillos y evitando cualquier gesto de cercanía pública, como tomarle la mano.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en comentar: “Pobre Ryan, se nota que no quiere estar ahí”, “La incomodidad es demasiado incómoda de ver”. Se les está cayendo el show”. “Si yo fuera Ryan tampoco querría estar ahí”, expresaron internautas.

Algunos incluso se aventuraron a especular que el matrimonio podría estar atravesando una crisis seria, mientras otros señalaron que era comprensible su actitud dado el contexto de polémica que rodea actualmente a Blake.

Otro detalle que llamó la atención fue que, mientras ella ofrecía sonrisas y posaba ante las cámaras, Ryan parecía más interesado en bromear con los fotógrafos o mirar hacia otro lado. Esa falta de conexión pública contrastó fuertemente con otras ocasiones en las que se les ha visto cómplices y divertidos en alfombras rojas, alimentando aún más las teorías de una posible tensión entre ellos.

Hasta el momento, ni Reynolds ni Lively han hecho declaraciones respecto a los rumores de crisis matrimonial. No es la primera vez que las redes sociales especulan sobre su relación, pero en esta ocasión, el contexto no podría ser más delicado.