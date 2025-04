Así reaccionó Violeta Isfel cuando le pidieron un saludo sin pagar: ‘cobra por todo’

Violeta Isfel, una de las actrices recordadas por su papel en la exitosa telenovela Atrévete a soñar, la cual marcó a toda una generación, ha sido recientemente señalada por una actitud poco favorecedora. La famosa ha sido blanco de críticas por comportamientos que muchos consideran distantes y poco empáticos hacia sus seguidores.

En varias ocasiones, se ha mencionado que Isfel ha evitado acercarse a sus fans e incluso les ha negado la posibilidad de tomarse una fotografía con ella. Este tipo de actitudes han generado molestia y decepción entre quienes la admiran.

Una nueva polémica ha vuelto a ponerla en el ojo del huracán, luego de su reciente participación en el programa De primera mano, donde presuntamente se negó a grabar un video para una maquillista del staff. Este hecho ha desatado una ola de críticas en su contra por parte del equipo del programa.

Violeta Isfel La actriz ofreció una entrevista al programa ‘De primera mano’. (Instagram (@,violetaisfel))

Violeta Isfel se niega a fotos y videos; ella cobra por hacerlo

Durante la emisión del programa, Violeta Isfel acudió como invitada para promocionar la obra de teatro Señora presidenta, en la cual participa como parte del elenco principal. Su visita, que inicialmente era de carácter promocional, terminó generando controversia por su actitud tras bambalinas.

Los conductores Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante dieron a conocer el comportamiento de la actriz con una integrante del equipo de Imagen Televisión. Fue la comunicóloga quien narró que una maquillista le solicitó a Violeta un video para su hija, quien es fan de la actriz, y esta se negó rotundamente.

La respuesta de Isfel habría sido que ella cobra por ese tipo de contenidos personalizados, y que, si deseaba el video, debía acudir a su cuenta de Instagram donde se detallan los costos. Este gesto fue visto como una actitud poco empática hacia una trabajadora del mismo equipo de producción.

“En el inter una de nuestras maquillistas le pide de favor que le grabe un video para su hija y Violeta le responde que no, que ella cobra por hacer ese tipo de saludos pero que con mucho gusto vaya a su cuenta de Instagram, para que siga las instrucciones y entonces le pueda mandar el video”.

Joanna Vega-Biestro no dudó en manifestar su indignación, argumentando que el espacio otorgado en televisión para promocionar su obra representa un costo significativo, y que, en ese caso, también la maquillista debería haber cobrado por sus servicios.

“Híjole, Violeta, pero una maquillista también cobraría por su trabajo, entonces, hubieras tenido que pagar, ¿No? La televisión cuesta. Tú vienes a promocionar, creo que hubieras tenido que pagar”.

Por su parte, Ana María Alvarado también expresó su desaprobación, señalando que no se trataba de un fan cualquiera, sino de una trabajadora del mismo equipo, mientras que Vega-Biestro recalcó que la actitud hacia los seguidores no debe depender de su posición.

“Ya cobrar por fotos ya es llegar a un límite del que tampoco puedes abusar del cariño que te tiene la gente”.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido ninguna declaración al respecto. Sin embargo, en redes sociales los internautas no han tardado en reaccionar, manifestando que no se debe seguir otorgando atención a los artistas que muestran ese tipo de actitudes hacia sus seguidores.

