“Tremendo revés”: Tras dedicar canción a su hija, Cazzu lanza indirecta a Nodal con imagen inesperada

No hay plazo que no se cumpla y Cazzu finalmente ha lanzado Latinaje, un disco que marca su regreso a la música tras convertirse en madre. La artista se arriesgó alejándose del trap que la consagró para sumergirse en sonidos más cálidos como el mariachi, la banda y las baladas, en una clara reivindicación de sus raíces latinoamericanas y su nueva etapa personal.

Entre los 14 temas que componen el álbum, Inti ha capturado los corazones del público. La canción, que lleva el nombre de su hija, inicia con la voz de una niña pequeña (que aseguran es la hija de La Joaqui) que dice: “Inti, Inti… no llores más”. A partir de ahí, Cazzu se abre por completo, hablando del miedo a perderla, de lo inesperado de la maternidad, del amor incondicional y del dolor que también ha traído esta nueva etapa.

La letra está cargada de ternura, pero también de una melancolía profunda: “Pido a un dios que no entiendo que no te haga sufrir, que nunca me ponga a prueba. Voy a matar o morir”.

Con esta canción, la artista ofrece una de sus interpretaciones más personales, en un momento en que la distancia entre su hija y Nodal se vuelve cada vez más evidente.

¿Indirecta a Nodal? La foto de Inti que señalaría el distanciamiento

“A mi bebé y a mi familia, a mis amigos y a mi equipo de trabajo. Gracias por ayudarme a sacar adelante este álbum.Pero sobre todo, a ustedes que estuvieron ahí del otro lado esperando con los brazos abiertos este pedazo de mi corazón. GRACIAS! Disfruten de Latinaje”, expresó la argentina.

Durante la promoción de Latinaje, Cazzu compartió una serie de imágenes desde el estudio de grabación. Pero fue una en particular la que desató todo un debate en redes sociales: una foto de Inti de espaldas, observando un cactus gigante. El detalle no pasó desapercibido. Para muchos, se trató de una indirecta contundente a Nodal, quien ha hecho del cactus el emblema de su música y de su nueva identidad visual.

Los comentarios no se hicieron esperar: “La ausencia de Nodal marcará a Inti para siempre”, “Cazzu no da paso sin huarache. Ese cactus es directo para Nodal”, “Tremendo revés”, fueron sólo algunas de las frases que inundaron las redes.

Este gesto llega poco después de que en marzo, Nodal encendiera la indignación al referirse a su futuro con Ángela Aguilar sin siquiera mencionar a su hija.

Fue en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que, al ser cuestionado sobre tener hijos con Ángela, el cantante respondió: “Estamos muy jóvenes. Sí, yo creo que con los años y cuando sea el momento”, sin hacer referencia alguna a la pequeña Inti. Usuarios en redes explotaron: “Se le olvidó que ya tiene una hija”, “Este es el puberto que no quiere ser papá y ya tiene una niña”.

Desde su ruptura con Cazzu, no se han visto registros públicos de Nodal con su hija. De hecho, la propia Cazzu llegó a revelar que el cantante sólo ha visitado a Inti dos veces. Él, por su parte, se justificó diciendo: “Trabajo mucho... No es como que ando de fiesta los fines de semana”.

Cazzu aclara si ha tomado acciones legales

A pesar de la ausencia de Nodal, Cazzu ha dejado claro que su prioridad es el bienestar de su hija. En declaraciones recientes para el medio argentino LAM, la cantante desmintió rotundamente que exista algún tipo de proceso legal contra Nodal por la convivencia de Inti con Ángela Aguilar, actual esposa del cantante.

“Ella está bien, está protegida. La crío y la cuido con mucho amor”, declaró. “Nunca hubieron ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija”, afirmó.