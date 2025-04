“Insufrible”: Blake Lively honra a su madre en los TIME100, pero su discurso desata las peores críticas

Cada año, la revista TIME revela su influyente listado de las 100 personas que están marcando al mundo. Este 2025, la actriz y productora, Blake Lively, figuró junto a nombres como Serena Williams, Simone Biles, Demi Moore, entre otras poderosas mujeres que han destacado en los deportes, la política, las artes, el entretenimiento, el trabajo humanitario y los negocios.

Sin embargo, el reconocimiento de Lively no sólo provocó sorpresa, sino una ola de indignación en redes sociales. ¿La razón? Para muchos, la inclusión de Lively en la lista es incomprensible en medio de sus controversias públicas, especialmente la demanda legal con su coprotagonista de It Ends With Us, Justin Baldoni.

En medio de este ambiente polarizado, Lively subió al escenario del TIME100 Gala en Nueva York con un emotivo discurso que buscaba honrar a su madre, Willie Elain McAlpin. Sin embargo, lo que pudo ser un momento inspirador terminó convirtiéndose en una nueva fuente de críticas para la actriz.

Un homenaje eclipsado por la controversia

Durante el evento celebrado en el Jazz at Lincoln Center, Lively compartió que su madre sobrevivió a un intento de as3sinato por parte de un conocido del trabajo, años antes de que ella naciera. “La persona que más ha influido en mi vida es mi madre, Willie Elain McAlpin, quien está aquí conmigo esta noche”, dijo la actriz y continuó diciendo que está viva gracias a mujer anónima que tuvo el coraje de contar su historia. “Fue salvada por una mujer cuyo nombre nunca conocerá. Yo estoy aquí hoy, de pie ante ustedes, porque esa mujer no sólo sobrevivió, sino que también decidió hablar”, expresó la actriz.

El discurso duró poco más de cinco minutos y estuvo cargado de emoción y vulnerabilidad. Sin embargo, la recepción del público no fue la esperada. Las redes se llenaron de mensajes que iban desde el escepticismo hasta la burla. “¿Cuánto pagó para recibir ese reconocimiento?”, “Blake Lively siendo 100 veces insoportable”, y “Esto tiene que ser una broma”. se lee en redes sociales.

¿Por qué Blake Lively se convirtió en la celebridad más odiada?

Blake Lively Blake Lively fue elegida en TIME100, pero su discurso desató críticas y polémica. (Getty)

Más allá del emotivo contenido de su discurso, muchos apuntaron que el timing no podía ser peor. Lively se encuentra en medio de una batalla legal con Justin Baldoni, a quien acusa de ac0so s3xual durante el rodaje de It Ends With Us. Él niega las acusaciones y ha alegado que ella orquestó una campaña para destruir su reputación. A esto se suma una polémica que ha perseguido a la actriz desde hace años: su boda celebrada en una antigua plantación, por la que recibió fuertes críticas y una cancelación masiva en redes.

Pese al escándalo, Lively ha compartido su emoción por el nombramiento, agradeciendo públicamente a la abogada Sherrilyn Ifill, quien escribió su semblanza, y destacando la importancia de usar la influencia “para luchar por un futuro más seguro para todos”.

Para algunos, Lively representa a una mujer resiliente y comprometida con causas sociales. Para otros, es un ejemplo de cómo el poder de las relaciones públicas puede maquillar un historial cuestionable.