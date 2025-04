“De Johnny Depp a Yolanda Saldívar”: fans se burlan del nuevo look de Nodal tras halagos por su nueva apariencia

Nodal es comparado con Yolanda Saldivar por su nuevo look

En los últimos días, Christian Nodal ha estado más en el ojo del huracán que nunca. Todo comenzó en la fiesta de cumpleaños de Aneliz Aguilar, hermana de Ángela, donde el intérprete de Botella tras botella protagonizó una interacción algo extraña con el influencer Kunno. Mientras transmitían en vivo, Nodal pareció hacer un par de comentarios que muchos interpretaron como burlas sutiles hacia su esposa.

Como si eso no fuera suficiente para encender las redes, el cantante decidió renovar por completo su imagen. Se despidió de su característica barba y sorprendió con un look más limpio y juvenil, que muchos describieron como “refrescante”, “guapo” y hasta “así debería quedarse”, escribieron sus fans.

De los aplausos a las burlas

Christian Nodal reaparece en redes sin tatuajes en la cara Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

En algún momento, el cantante llegó a sorprender con su aspecto, al grado de que muchos señalaban que parecía el “Johnny Depp mexicano” pero todo cambió cuando Ángela Aguilar publicó un video en TikTok donde se les ve a ambos disfrutando unas vacaciones en la playa, bailando y derrochando complicidad.

Sin embargo, el detalle que robó la atención no fue su amor, ni la música, ni el escenario paradisíaco. Fue el nuevo peinado rizado y esponjado de Nodal, que provocó una avalancha de memes y una comparación inesperada: la de Yolanda Saldívar.

Sí, la misma Yolanda Saldívar, ex presidenta del club de fans de Selena Quintanilla, quien cumple condena por el as3sinato de la Reina del Tex-Mex. “¿Nadie va a hablar de que Nodal se parece a Yolanda Saldívar?”. “¿Qué hace Yolanda con Ángela?”, “Yo al principio pensé que era Yolanda Saldívar”. “Ella queriendo parecer Selena y Nodal ya se convirtió en Yolanda”, se lee.

Algunos también lamentaron que dejara de parecerse a Johnny Depp y señalaron que además de a Saldívar, también se parecería a otras personas como Romina Marcos y hasta a Carmen Salinas.

El cabello de Nodal se volvió el protagonista de una comedia involuntaria mientras bailaba con su esposa, el nuevo tema “Nadie se va como llegó”. Y aunque muchos intentaron defenderlo diciendo que se trata simplemente de una reinvención estilística, lo cierto es que el cambio no fue bien recibido por todos.

Algunos incluso insinuaron que el nuevo look podría ser parte de una estrategia para reconquistar a Ángela luego de burlarse de ella en un live o limpiar su imagen tras el revuelo con Kunno.

Nodal Nodal ha apostado por una imagen más fresca (Instagram)

El cambio de Nodal también coincide con una etapa más activa de la pareja en redes sociales. Ambos han compartido más contenido juntos en TikTok, lo que muchos interpretan como un intento por conectar con una audiencia más joven o suavizar la percepción pública después de varias polémicas. Sin embargo, con cada video, también se multiplican los análisis, críticas y teorías conspirativas.

¿Y los tatuajes? La transformación de Nodal aún no terminaAunque su nuevo look ha sido tema de conversación, muchos notaron que sus tatuajes faciales siguen ahí. El propio Nodal reveló que planea eliminar casi todos, salvo tres: “Forajido”, una equis y una herradura. El proceso no solo es largo y doloroso, también costoso y emocionalmente retador. Con sesiones cada tres o cuatro meses, podría tardar hasta tres años en completar el tratamiento, cuyo precio por sesión puede superar los 70 mil pesos. A pesar de todo, el cantante está decidido a seguir adelante.