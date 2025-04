“Resurges de tus cenizas”: Lorena Bargalló, el ave fénix de la actuación que está conquistando a México y el mundo

Lorena Bargalló es la prueba de que somos nosotros quienes creamos nuestra propia suerte y que, el esfuerzo, tarde o temprano, te da frutos y quizá, hasta más de lo que anhelas.

Actualmente, forma parte del elenco ‘La CQ Nuevo ingreso’, la serie ‘La Jefa’ en la que participó a lo largo de 15 episodios y próximamente interpretando a ‘Ana’ en la obra de teatro ‘Código Rosa’ que se presentará en el Foro Lucerna y formó parte de producciones como ‘Cabo’ compartiendo créditos con Bárbara de Regil y Diego Amozurrutia y ‘Vecinos’ donde aprendió de la experiencia de Édgar Vivar.

Bailarina y actriz, es imposible definirla en un solo lugar, y es que, la originaria de Barcelona, España, ha dejado ver que su pasión, disciplina y entrega, fueron la fórmula del éxito que hoy tiene.

Lorena Bargalló Cortesía (Roberto Cortes Martinez)

En una entrevista con Nueva Mujer, Lorena Bargalló reveló detalles de su pasado que fueron claves para consolidarla como una actriz multifacética que, como un camaleón, equilibra su talento entre el teatro, la televisión y el cine, además de ser un verdadero ícono de estilo, que hará que muchos giren su mirada hacia ella.

“Yo sé que estoy hecha para algo grande. Y sé que todavía no soy quien voy a llegar a ser”.

El baile fue el motor que sacudió la vida de la barcelonesa desde que era una niña, desde el ballet hasta la gimnasia rítmica, y más tarde en el baile de salón, ‘ballroom’, y la salsa, eso sí, destacando siempre el apoyo de sus padres en cada uno de los pasos que dio:

“Aunque soy española, siempre he sido muy latina. Me decanté mucho por los bailes de salón. Fui cinco veces campeona de España y mis papás, siempre, desde el minuto uno, me acompañaron a todo".

Lorena Bargalló Cortesía (Roberto Cortes Martinez)

Su habilidad la llevó a visitar diferentes países para alzarse con la victoria en estas disciplinas y montando un estudio de baile en Tarragona; sin embargo, la actuación también estuvo presente en su vida.

“A los 14 años comencé a viajar porque yo bailo desde los cinco. Empecé a crecer como bailarina, entré en la Selección Nacional de baile de España donde nos mandaban a todos los campeonatos del mundo; mandaban a las dos mejores parejas de cada país y yo bailaba ballroom. Luego me metí en la salsa y fui subcampeona del mundo de salsa en el año 2013 en Miami, en el ‘World Latin Dance Cup’“.

A los 17 años, formó parte de la edición española de ‘Mira Quién Baila’, en distintas temporadas desde 2005 y hasta 2017, posteriormente formó parte de obras de teatro y participó como bailarina de programas de televisión, además de participar en cortometrajes de sus amigos.

Mientras trabajaba en estos proyectos empezó a formarse en la actuación, haciendo cursos y aprendiendo de profesionales como Nancy Tuñón y Juan Codina.

Lorena Bargalló Cortesía (Roberto Cortes Martinez)

Fue esta disciplina la que la hizo una mujer de espíritu nómada, y que serviría para que unos años después, Lorena Bargalló se sumara a una aventura sin retorno hacia México comenzando su carrera en Dirty Dancing y posteriormente ‘El Circo de los Horrores’, comenzando una gira que comenzó en febrero de 2018 con un permiso de trabajo que era una bomba de tiempo para que regresara a su país natal.

“De repente me vino como una intuición con México. Tenía ganas de ir, tenía ganas de conocer” y reveló cómo tomó la decisión de viajar: “Cuando terminamos la gira por España, que debía ser julio a agosto, yo dije ‘tengo el permiso de trabajo hasta febrero del 2019 en México y siempre fue uno de mis sueños. Me planteé ‘si no lo haces ahora, no lo harás nunca’. Y dije ‘me voy a México, voy a probar suerte, tengo unos meses. Si no me va bien, me regreso’”.

Reveló cómo le dijo a sus padres que tomaría un vuelo a México del que no sabía cuando regresaría:

“Llamé a mi mamá y le dije ‘Mamá, acabo de comprar un vuelo de ida a México, no sé cuando regreso y me dijeron ‘híjole, no te podías ir más cerquita que México está muy lejos, pero bueno, adelante y te deseamos toda la suerte del mundo’. Ellos siempre me han apoyado, siempre han confiado en mí”.

Lorena Bargalló Cortesía (Roberto Cortes Martinez)

Su llegada a México comenzó con el pie derecho, entrando al curso especial del CEA, formó parte de ‘Fiebre de sábado por la Noche’ y ‘Aventurera’ sin embargo, la pandemia detuvo sus planes por un momento, llevándola a una vida laboral distinta a la que pensaba, pasando de los escenarios a la rigidez de las oficinas, que le sirvió para entender que la actuación era lo que quería hacer.

“He tenido muchos bajones a lo largo de mi vida, de los que, mucha gente habría dicho, me rindo, ya no voy a seguir por aquí y pues no, yo siempre he sabido, incluso cuando yo trabajé de godín dije esto no es para mí. Yo, en el fondo de mi corazón, estaba que explotaba. Digo no puedo estar de 8 a 5 en una oficina. Yo no estoy hecha para esto. Yo necesito brillar y ya lo sabía. Entonces yo dije voy a hacer lo que sea y me ha costado mucho. Yo he pagado mucho de derecho de piso siempre, en todas partes”.

Lorena Bargalló Cortesía (Roberto Cortes Martinez)

Pero, Bargalló no olvida a las personas que sí creen en ella, y se mantiene enfocada en sus objetivos:

“A veces hay gente que no cree en mí y pues voy a demostrarlo, ¿no? O luego, al revés, hay mucha gente que sí cree en mí. Me dicen ‘lo tienes todo’ y digo ‘Sí, sé que tengo todo y estoy muy enfocada”.

Además, lleva con ella lo que su madre siempre le decía:

“Mi mamá siempre me decía Lore, tú eres un ave fénix porque resurges de tus cenizas”.

Como cereza del pastel, Lorena Bargalló, se adueñará de los cines y plataformas de streaming protagonizando la película ‘Lo que Intentamos Ser’, donde plasmó toda su experiencia y conocimiento para ofrecer al público una experiencia inolvidable.

Lorena Bargalló Cortesía (Roberto Cortes Martinez)

“Fue un reto fuerte en mi carrera como actriz. Cuando me dieron el papel, sentí mucho agradecimiento, pero también una gran responsabilidad”.

Entre los planes de la española están, conquistar Hollywood tanto como a México. Mientras tanto, es posible que Lorena Bargalló logre un protagónico de telenovela, o mejor aún, un antagónico que como bien diría la española: “tiene mucha más chicha”.

“El paso más cercano que quiero es como hacer algo fuerte en telenovelas, porque ya que estoy aquí en Televisa, me gustaría no quedarme con esa espinita. Porque también me encantan las telenovelas, las disfruto hacer y me encantan las villanas”.