Con foto inédita de su hijo menor, Ricky Martin presume su faceta más tierna como papá soltero

A sus 53 años, Ricky Martin no sólo sigue encendiendo escenarios, sino también corazones, al mostrarse como un padre dedicado y amoroso. El cantante es papá de cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino, de 16 años, y los pequeños Lucía y Renn, de seis y cinco años respectivamente, a quienes tuvo junto a su exesposo, el artista Jwan Yosef.

PUBLICIDAD

Desde que se convirtió en padre por gestación subrogada en 2008, el intérprete de “Livin’ la Vida Loca” ha dejado claro que la paternidad es su papel más importante.

En entrevistas, ha confesado que sus hijos le dieron un nuevo significado a la vida, redefinieron su idea de éxito y le enseñaron a ver el mundo desde otra perspectiva. Aunque su carrera continúa con fuerza, el artista siempre encuentra tiempo para estar en los momentos que más importan: desde ayudar con tareas hasta llevarlos al colegio.

Y justo esta semana, el puertorriqueño conmovió a sus seguidores con una imagen que habla por sí sola.

La rutina de un papá famoso (y orgulloso)

Ricky Martin Ricky Martin presume a su hijo menor en una tierna foto

Fue a través de una historia de Instagram que Ricky compartió una tierna selfie desde el auto, donde aparece con un look relajado, en hoodie gris, acompañado de su hijo menor, Renn, quien va en el asiento trasero, concentrado en su tablet. Una escena cotidiana, pero poderosa, que confirma que, más allá del showbiz, su rol de papá lo vive con total entrega.

Aunque el cantante suele ser muy hermético de su vida privada, la imagen llevando a Renn al colegio no es un caso aislado. Hace apenas unas semanas, el artista también compartió un momento mágico con su hija Lucía durante su cumpleaños número seis. Ricky asistió a su escuela para leerles un cuento a sus compañeros de clase: In My Heart: A Book of Feelings, de Jo Witek.

Ricky Martin Ricky Martin presume su faceta de papá soltero (Instagram)

En la fotografía que documentó el momento, se ve al cantante sonriente y relajado mientras sostiene el libro, rodeado de niños que lo escuchan con atención. Lucía, vestida con uniforme escolar y una corona de papel, lucía feliz de tener a su papá a su lado en un día tan especial.

PUBLICIDAD

Además, recientemente publicó fotos de un paseo familiar al zoológico junto a Lucía y Renn, donde Ricky, en modo papá divertido, parecía el más emocionado del grupo. En redes sociales, los fans no sólo celebran estos gestos, sino que destacan lo rejuvenecido y radiante que luce el cantante en esta nueva etapa personal.

¿El secreto de su juventud?

Ricky Martin El cantante reapareció en redes sociales luciendo 20 años más joven (Instagram)

El regreso de Ricky Martin a redes sociales tras un tiempo ausente, también ha causado furor por otro motivo: su impactante transformación física. Con selfies descansando en casa y en el gimnasio, rostro afeitado y una energía renovada, muchos han llegado a confundirlo con uno de sus hijos. Incluso algunos fans comentaron: “¿Qué clase de Benjamin Button es este?”. “Ricky Martin también se está aplicando ‘La Sustancia’”. Con fotos en el gimnasio haciendo splits y otras donde aparece interactuando con niños, el cantante deja claro que se encuentra en una de sus mejores etapas, física y emocionalmente.

Ricky Martin demuestra que la verdadera juventud y plenitud vienen de vivir con autenticidad, entregarse al amor incondicional de la familia y disfrutar el presente con todo el corazón. Porque sí, puede seguir siendo un ícono pop, pero su mejor papel lo interpreta en casa, como papá.