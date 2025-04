Sabine Moussier revela entre lágrimas haber sido víctima de abuso por parte de un actor

Sabine Moussier es una de las actrices más recordadas de la televisión mexicana por sus icónicos papeles como villana en todas las producciones en las que ha participado, destacándose recientemente por su aparición en la segunda edición de La Casa de los Famosos.

Tras su salida del reality, la estrella fue duramente señalada por sus actitudes controversiales hacia los integrantes del cuarto Mar, especialmente por sus comentarios respecto a Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes.

Aunque han pasado ya algunos meses desde el término del programa, la actriz se había mantenido alejada del ojo público, hasta que recientemente fue abordada por la prensa y confesó una terrible experiencia que vivió junto a un actor durante una producción televisiva.

Sabine Moussier rompe en llanto al revelar el abuso que vivió

La villana de las telenovelas mexicanas confesó que fue víctima de un abuso física por parte de un actor mientras filmaban una producción televisiva.

Moussier relató que se trató de una escena de cama y fue cuando en ese momento, su compañero de reparto se quitó la ropa por completo y tomó la mano de ella para colocarla en sus genitales:

“Era una escena de cama y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la ropa, la pijama, los ‘chones’ y ponerla ahí, eso fue lo que me pasó”.

La estrella confesó que su reacción fue quedarse en shock, por el impacto que vivió tras la acción realizada por su colega del medio.

“Me quedé petrificada, me puse a llorar, les pedí que no me pusieran más escenas de sexo ni de beso con esa persona”.

Finalmente Sabine rompió en llanto y entre lágrimas reveló que ella jamás ha buscado hacerle daño a la gente y que no busca dañar al actor que realizó esa acción con ella, pero tampoco quiere que alguien más sea víctima de él.

“Yo no quiero hacerle daño a nadie, pero tampoco quiero que otra persona sufra por lo mismo.”

Ve aquí el video: