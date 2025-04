Fan encuentra invitación original a los XV de Julieta Venegas e internautas quedan atónitos por este detalle

Julieta Venegas no sólo es una de las cantautoras más influyentes del rock en español, también es un ícono de autenticidad que ha sabido conectar con generaciones enteras desde los años 90.

PUBLICIDAD

Con una carrera que comenzó desde muy joven en la escena ska punk con Tijuana No!, y que más tarde evolucionó hacia sonidos como el pop, las baladas y el rock alternativo, Venegas ha demostrado que la sensibilidad y la fuerza no están peleadas. Su legado no solo vive en sus letras, sino también en la memorabilia que sus fans coleccionan con devoción.

Pero esta vez, el objeto que causó furor no fue un disco firmado ni una camiseta vintage. Fue algo mucho más íntimo y nostálgico: una invitación a la fiesta de XV años de Julieta y su hermana gemela, Yvonne.

Internautas descubren el mayor “secreto” de Julieta Venegas

Julieta Venegas La invitación de XV de Julieta Venegas y su hermana Yvonne es la nueva joya viral de TikTok. (TikTok)

Todo comenzó cuando una usuaria en TikTok compartió el hallazgo de una antigua invitación impresa de 1985, donde aparecen las fotografías de dos adolescentes vestidas para la ocasión: Julieta y Yvonne Venegas.

En el interior se podía leer el clásico texto de celebración, con nombres, fecha, dirección de la misa y hasta las firmas de sus padres, José Luis Venegas M. y Julia Edith Percevault. El evento tuvo lugar en Tijuana, Baja California, cuando ambas tenían 15 años.

La publicación rápidamente se viralizó no solo por lo peculiar del objeto, sino por el shock de muchos internautas que desconocían por completo que Julieta tiene una hermana gemela. “¿Cómo que son dos?”, “¡Pensé que era un mito!”, “Me vengo enterando que Julieta tiene una gemela”, escribieron con asombro.

Julieta Venegas La invitación de XV de Julieta Venegas y su hermana Yvonne es la nueva joya viral de TikTok. (TikTok)

Entre nostalgia, halagos y burlas por su look

Como era de esperarse, las redes no perdonaron los detalles. Algunos usuarios elogiaron la sencillez de Julieta desde joven, mientras que otros soltaron comentarios irónicos sobre su apariencia en los 80:“¿Julieta es la del corte de pelo de Ángela Aguilar o la de peso pluma?”,“No puedo creer que tenga 54 años, para mí siempre tendrá 26”,“Siempre tan sencilla y auténtica”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

PUBLICIDAD

A pesar de las bromas, la mayoría coincidió en que encontrar esa invitación fue como hallar un tesoro perdido del pop latinoamericano.

¿Quién es la hermana gemela de Julieta Venegas?

Julieta Venegas La invitación de XV de Julieta Venegas y su hermana Yvonne es la nueva joya viral de TikTok.

Yvonne Venegas no es una figura completamente ajena al ojo público. Aunque no eligió la música como profesión, su trayectoria artística la ha llevado a destacar como fotógrafa visual, con exposiciones en museos y galerías internacionales. De hecho, participó en el videoclip de Algo está cambiando, en donde muchos pensaron que veían el doble de Julieta, y no se equivocaban

Julieta Venegas, que hoy cuenta con una base sólida de fans en México y en todo el mundo, sigue siendo una figura entrañable que despierta cariño, nostalgia y respeto. La viralización de este objeto demuestra que su historia sigue generando conexión emocional, incluso cuando se trata de un simple pedazo de papel que sobrevivió casi 40 años.