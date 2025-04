5 películas en streaming para entender que tu pareja no te valora como mereces

Ahí va un golpe de realidad que a veces cuesta aceptar, pero te cambia la vida: El amor no se ruega. No se negocia, ni se implora. Quien realmente te quiere, te hace sentir paz, no ansiedad. Seguridad, no dudas. Presencia, no excusas.

Cuando alguien deja de verte, de escucharte, de elegirte… no es porque no sepa amar, es porque no quiere hacerlo contigo. Y no importa cuánto justifiques o cuánto te esfuerces: jamás serás suficiente para quien no está dispuesto a quedarse.

Si estás viviendo ese “no sé si quedarme o irme”, estas cinco películas pueden darte claridad.

Películas para darte cuenta que esa persona no te ama como mereces

Someone You Loved (Disney+ / Prime Video)

¿Alguna vez amaste a alguien, pero el momento no era el adecuado? Esta historia coreana sigue a Joon Ho y Ah Yeon, mejores amigos con una profunda conexión, que intentan convertir su amistad en una relación. Sin embargo, al vivir juntos, Ah Yeon se da cuenta de la falta de ambición y compromiso de Joon Ho, lo que genera tensiones en su vínculo.

La película retrata esos amores que, aunque reales, no florecen porque las acciones no siguen a los sentimientos. Una historia que deja la pregunta del “¿y si...?” en el aire.

Somebody I Used to Know (Prime Video)

¿Realmente extrañas a tu ex o lo que eras con él? En esta comedia dramática, Ally regresa a su ciudad natal justo antes de la boda de su ex, Sean. Al reencontrarse con él, se ve obligada a cuestionar la vida que ha construido y la persona en la que se ha convertido.

Durante este reencuentro, conoce a Cassidy, una joven que le recuerda a la persona que solía ser, lo que la lleva a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. A través de este proceso, Ally enfrenta las decisiones y cambios que la han alejado de su esencia, poniendo en duda lo que realmente quiere en su vida.

He’s Just Not That Into You (Max)