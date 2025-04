“Cuánta necesidad tienes”: Michelle Rodríguez pide ayuda a sus fans, pero la critican por este gesto

Michelle Rodríguez causó furor luego de que ocupara sus redes sociales para “pedir ayuda” a sus seguidores, pues planea deshacerse de sus zapatos, algo que generó debate entre sus seguidores sobre lo que sería “correcto” hacer con ellos.

La famosa comediante no ha dejado de ser noticia desde que comenzó su proceso de transformación física, bajando de peso y adoptando un estilo de vida más saludable, desde el 2023, y es que, desde que era una niña, la actriz confesó que vivió con la idea de adoptar hábitos más saludables.

Michelle Rodríguez Instagram: @michihart (Instagram: @michihart)

Eso sí, luego de que en octubre de 2023, la actriz asegurara que no tenía una intención activa de cambiar drásticamente, y entre las especulaciones sobre su pérdida de peso señalaron que se había sometido a una cirugía de bypass, la realidad es que fue a consecuencia de problema de esófago que provocó afectaciones en su voz.

Sin embargo, la polémica en torno a su cuerpo se hizo más fuerte luego de que algunos de los seguidores de la actriz, recordaran sus declaraciones sobre aceptación y amor propio, llamándola “hipócrita” por bajar de peso, demostrando que la sociedad es cruel, no importa cuál sea la decisión que tomes, siempre existirá una crítica que intente destruir tu proceso.

Michelle Rodríguez podría incursionar en TikTok Shop

TikTok Shop promete ser la competencia directa de dos grandes como Shein y Temu, que se han convertido en las tiendas favoritas para quienes buscan especiales artículos a un bajo costo, misma razón por la que la famosa red social china, ha incursionado en el mundo de los negocios, esta vez, para que sus creadores de contenido, empresas y otros emprendedores, tengan la posibilidad de vender a través de esta plataforma.

Por ello, han sido una serie de marcas e influencers como Lesslie Polinesia, quienes ya se han sumado a esta plataforma de venta, y ha generado la intriga de otros, para incursionar en el mundo de los negocios y obtener un ingreso extra, entre ellos, Michelle Rodríguez, quien, hace tan solo unas horas, generó debate en redes sociales luego de que confesara que podría unirse a esta famosa tienda en línea.

Michelle Rodríguez podría poner a la venta tenis que usó en famosos programas

En su cuenta de TikTok, Michelle Rodríguez compartió un video explicando que sus tenis ya no le quedan y que este podría ser un buen momento para incursionar en la tienda de esta famosa red social:

“Fíjense que ya no me quedan mis tenis y ando pensando venderlos, entonces, si ustedes calzan del 3, 3 ½ hay un gran compilado de tenis que voy a vender, porque tengo hasta nuevos oigan, ya no me quedan”, y reveló que algunos de estos tenis, los usó en programas como ‘Me Caigo de Risa’, ‘La Malinche’ y ‘Enamoradizas’.

A pesar de la intención de la actriz por depurar su clóset, hubo algunos que no tomaron bien su acción y arremetieron contra ella, pidiéndole que no los vendiera y que optara por donarlos a los más necesitados, generando un fuerte debate sobre lo que tendría que hacer con sus artículos personales. Sin embargo, algunos otros la defendieron y aseguraron estar dispuestos a comprarlos.