Conductora de ‘Venga la Alegría’ sufre terrible accidente en vivo que la deja en el hospital

Durante una de las dinámicas del programa ’Venga la Alegría‘, una de las conductoras sufrió un terrible accidente que la dejó en el hospital y en terapias. La también reina de belleza confesó que temió haberse roto la columna y no poder volver a caminar, pues aseguró que cuando cayó, se escuchó que tronaron sus huesos.

Luz Elena González sufrió una aparatosa caída el jueves pasado durante un juego que realizaba junto a sus compañeros de ’Venga la Alegría‘. “Durante el juego ’Muéganos‘, en donde hacemos equipos de tres, nos quedamos pegados de los pies. De pronto perdí el equilibrio y caí. Me pegué muy duro contra uno de los escalones del foro”, reveló a TVNotas en una entrevista reciente.

“Me alarmé demasiado ya que al caer se escuchó un golpe muy escandaloso, al grado de que mis compañeros me preguntaron si estaba bien. Yo oí claramente cómo tronaban los huesitos. Me dolía mucho la espalda, sobre todo el cuello”, sentenció y confesó haber temido no volver a caminar: “En el piso dije: ’Dios mío, ojalá me pueda levantar‘. Me dio muchísimo miedo de haberme fracturado la columna. ¡Temí no volver a caminar! Sí estuvo fuerte el accidente”.

¿Qué le pasó a Luz Elena González tras su caída en ‘Venga la Alegría’?

La conductora aseguró al medio antes mencionado que tras finalizar la transmisión del matutino de TV Azteca se fue directo al hospital: “Al terminar el programa me fui al hospital para que me atendiera el ortopedista. Me sacaron placas de la columna y cervicales, además de un ultrasonido. El diagnóstico fue contusión y rectificación de la columna”.

“Me explicaron que por el golpe las cervicales en el cuellos presionaron los nervios. Tuve que acudir a una fisioterapia fuerte que me realizan con una cama que estira el cuello. El golpe fue a media espalda”, mencionó.

Para concluir, Luz Elena González reveló que sigue cuidándose en casa y siguiendo las instrucciones de los profesionales de la salud: “En realidad soy una guerrera de la vida, continué con mi trabajo. En casa me cuido con fomentos calientitos y sigo al pie de la letra las indicaciones médicas. Hay Luz Elena para rato”.