“Bombón”: Chayanne presume su abdomen de acero en la playa y derrite a las fans

Chayanne reapareció en redes sociales para presumir sus vacaciones de Semana Santa desde “su isla”, Puerto Rico, mientras se le ve caminando junto al mar, luciendo un abdomen de acero que generó una ola de reacciones en redes sociales.

PUBLICIDAD

El “papá de todo México” una vez más logró hacer arder las redes sociales, y esta vez con este corto video donde toma sus merecidas vacaciones que causó furor entre sus fanáticas, quienes esperan verlo como parte de su ‘Bailemos otra Vez’ tour, donde ha ofrecido una serie de shows en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y próximamente, Colombia, Perú, Paraguay y Chile.

Hace tan solo unos días, Chayanne ocupó sus redes sociales para compartir algunas fotografías en las que se le ve posando junto a sus fanáticas en distintos momentos, dejando ver cómo lucía cuando era joven y apreciando siempre a sus seguidoras y mostrándose cercano a su público.

Chayanne causa furor por este video en la playa

El carisma de Chayanne, sus movimientos sobre el escenario y su galanura, han generado que miles de mujeres sucumban ante sus encantos, siendo uno de los cantantes latinos más queridos.

Esta vez, el cantante se unió a la lista de famosos que ya presumieron a través de sus redes sociales, más detalles de sus vacaciones de Semana Santa, de las que destaca la playa como uno de los destinos más queridos por todos ellos.

Bastaron solo unos cuantos segundos para que Chayanne causara la emoción de su público con una caminata a la orilla del mar, mientras presumía los hermosos paisajes de Puerto Rico, el país que lo vio nacer.

En la publicación se podía leer: “Disfrutando de mi isla y mi familia recargando energías para las noches que nos quedan juntos en #BailemosOtraVezTour 🕺🏻☀️Felices pascuas, nos vemos pronto mi gente bonita!❤️”, se leía, mientras compartía un video con el tema ‘Vivir Bonito’ de fondo.

PUBLICIDAD

Además, Chayanne menciona: “Aquí estamos en mi islita bella Puerto Rico, pasando Semana Santa, para después continuar con el tour”, mientras se le ve usando un traje de baño amarillo con estampado de tortugas verdes y una gorra multicolor, para después enfocar el mar.

Chayanne impacta por su abdomen de acero en la playa

A pesar de que Chayanne mostró el paraíso de Puerto Rico, lo que acaparó la atención fue el tonificado abdomen que presume a sus 56 años, mismo que causó furor y arrebató suspiros entre sus fanáticas quienes no tardaron mucho en dedicarle algunos halagos al cantante de ‘Un Siglo Sin Ti’.

“Aquí las que no miraron el mar”, “Padre nuestro que estás en la playa”, “una tratando de no pecar por ser Semana Santa y zas Chayanne que no colabora”, “Ay que rico se ve...el mar”, “Como 1000 reproducciones del video son mías”, “no cabe duda que la naturaleza es hermosa desde cualquier ángulo”, “¿de qué color era el cielo?”, “a este señor la verdad que los años lo ponen más guapo”, se leía entre los comentarios de sus fanáticas que no pararon de halagar al cantante.