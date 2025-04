¡Si estuvo ahí! Hija de Biby Gaytán reveló que sus padres si fueron a su boda y muestra las ‘pruebas’

La familia de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán está en el ojo del huracán luego de que los famosos actores no acudieran a la boda de su hija Alejandra Capetillo donde contrajo nupcias con Nader Shoueiry en un enlace civil que tuvo lugar en el Four Seasons de Madrid, España.

El evento ocurrió el fin de semana pasado, exactamente el 11 de abril, pero, no fue hasta unos días después que la revista ‘HOLA!’, difundió las imágenes del enlace matrimonial, donde solo se pudo ver a los hermanos mayores de Alejandra Capetillo, acompañándola para entregarla, colocándose Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, en el centro de la polémica por ser los grandes ausentes de la boda.

Tras la ausencia de sus padres, Alejandra Capetillo reveló cómo fue para ella tomar la decisión de que sus hermanos, la entregaran, caminando junto a ellos rumbo al altar:

“Fue divino, no lo habíamos organizado hasta ese momento, hasta que empezó a sonar la música, pensé: ‘Quiero que ellos dos me entreguen’. Son mis mejores amigos, las personas con las que crecí. El hecho de que personas tan cercanas me entregaran me llenó de alegría”.

Alejandra Capetillo revela que sus padres sí estuvieron en su boda

En medio de la polémica en la que se vieron involucrados los miembros de la familia Capetillo-Gaytán, fue Alejandra, la hija menor de los actores, rompió el silencio y reveló como fue que sus padres estuvieron presentes en este día tan especial para ella.

“Mis papás nos marcaron cuando terminó la ceremonia”, confesó Alejandra Capetillo en exclusiva para la revista ‘HOLA!‘, además, confesó que sus padres prefirieron no hacer una videollamada para evitar que se cortara durante la ceremonia y existiera algún tipo de inconveniente:

“No quisimos hacer facetime durante la ceremonia para que no tuviéramos el inconveniente de que se estuviera cortando y poder estar todos más presentes”, además, confesó que sus padres una vez terminada la ceremonia, les marcaron y reveló cuál fue el consejo que le shabían dado: “Me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que se pasa volando. Y al final del día, tienes que estar presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos.

Aseguró que sí tomó el consejo de sus padres, quienes no pudieron acudir por compromisos profesionales: “La verdad, sí lo tomé e intenté gozar al máximo cada segundo de toda la noche”.

Quien también ya rompió el silencio, fue Biby Gaytán, revelando la verdadera razón de su ausencia en la boda de su hija, sin embargo, se espera que para el próximo 24 de mayo, la actriz junto a toda su familia, si acudan a la boda de Alejandra Capetillo, misma que se celebrará en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo.