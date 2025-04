La pareja celebró su cuarto aniversario, pero un detalle en el look de ella llamó la atención

Renata Notni y Diego Boneta son una de las parejas más estables y famosas del mundo del espectáculo que tienen 4 años de relación y a través de las redes dejan ver su amor.

Y es que constantemente los actores mexicanos comparten fotos y videos juntos de sus viajes, su día a día y demás, dejando ver que su amor está más fuerte que nunca.

De hecho, recientemente celebraron su aniversario número 4 y el famoso actor compartió unas fotos y escribió “Cuatro años aguantando mis ronquidos… te amo aunque me despiertes a almohadazos ❤️ @rennotni”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las románticas palabras del actor, sino el look de la famosa actriz.

“¿Está embarazada?”, el look de Renata Notni que desató sospechas de embarazo de Diego Boneta

En las fotos compartidas por Diego Boneta en las que aparece junto a Renata Notni, ella lleva un suéter de rayas en tono blanco y negro ancho y un pantalón deportivo negro.

Y lo que llamó la atención es que parece vérsele una pancita, ya que ella siempre ha lucido muy delgada y con este suéter que es ancho, parece que tuviera barriguita de embarazo, o al menos es lo que afirman usuarios en redes que de inmediato comenzaron a preguntar si está embarazada.

“Está embarazada?❤️”, “si se le ve la pancita y la cara 🙌ojalá y que dios la siga bendiciendo!!”, “Bebe a bordo 😇 no hay dudas”, “uy ella siempre ha sido muy flaquita y ahora con esa ropa se le ve panza, es obvio que está embarazada”, “ese look la delató, ella siempre usa atuendos pegaditos”, “OMG un bebé de ellos me muero, saldrá hermoso”, “Diego ya la dejó en evidencia jaja se ve super embarazada”, y “un mini Diego o una mini Renata, será hermoso”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque comparten mucho de su vida personal en las redes , esta pareja suele ser muy reservada y poco comparte de su vida personal con los medios, por lo que si en realidad están esperando a su primer bebé, seguro se tomarán su tiempo y lo anunciarían a través de sus redes, pero solo queda esperar para ver si es verdad.