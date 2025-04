La polémica sigue creciendo en torno al reciente conflicto entre Alex B y Pati Chapoy, especialmente después de que la periodista de espectáculos opinara sobre la disputa que se generó por la herencia de Daniel Bisogno, por lo cual hace poco el hermano del conductor envió un polémico mensaje a la presentadora de ‘Ventaneando’.

Alex B reta a Pati Chapoy con polémico mensaje tras pelea por herencia de Daniel Bisogno

Fue a través de una publicación en Instagram, donde uno de los seguidores de Alex B recordó la advertencia que lanzó Pati Chapoy en plena transmisión en vivo, por lo cual comentó que debería hablar para exponer lo que supuestamente conoce.

“Yo opino que la Chapoy hable todo lo que sabe”, a lo que Alex B respondió, “Yo también. Nos vamos a sorprender todos”.

Al respecto del comentario del usuario de esta red social, el hermano de Daniel Bisogno no dudó en responder, dejando en claro que no teme en lo que pueda decir Pati Chapoy, por lo cual su declaración generó un sinfín de polémica en el resto de las reacciones.

Alex B asegura que lleva más de un mes sin tener contacto con la hija de Daniel Bisogno

Al respecto del distanciamiento que se dio a conocer en los últimos días, Alex ofreció una entrevista con René Franco, en donde aseguró que Cristina Riva Palacio comenzó a poner excusas para que no pudieran ver a la hija de Daniel Bisogno.

“O sea de un momento a otro, mi hermana tiene un niño prácticamente de la edad de Michaela, le mandaba mensajes: Oye Cristina queremos ver a la niña, oye cuándo la traes. Y de pronto nos empezaron a poner cualquier cantidad de excusas y pretextos, de que tenía múltiples actividades, de que tenía clases de no sé qué, el punto es que nunca nos dejaba verla”, explicó.

Ante las dudas sobre posibles intenciones de alejar a Michaela de la familia de Bisogno, el hermano del conductor señaló que espera que no, especialmente porque explicó que su familia necesita de la menor ante las pérdidas por las que han atravesado.

“Espero que no, creo que lo más importante de todo esto, más allá de una herencia que además le corresponde a la niña, creo que el mayor tesoro que hemos tenido de este lado de la familia es justamente la unión. Y de pronto saber toda esta tragedia que estamos viviendo y que no solamente perdí a mi madre, después pierdo a Daniel y ahora ya me quieren quitar hasta a mi sobrina”, comentó.