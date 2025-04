Vadhir Derbez brilla en ‘Mientras Cupido no está‘, una comedia con grandes lecciones de amor y evolución personal

Vadhir Derbez protagoniza 'Mientras Cupido no está'

Hay historias que logran ir más allá de sólo divertirnos, nos conmueven, nos invitan a mirar hacia adentro y a replantearnos nuestras propias vivencias. En ese camino, plataformas como Disney+ están apostando por propuestas frescas, auténticas y sorprendentes que están dejando huella. Es por eso que Mientras Cupido no está, la nueva comedia romántica de Star+ en Disney+, llega en un momento perfecto.

PUBLICIDAD

¿De qué va Mientras Cupido no está?

Vadhir Derbez La película se puede ver en la plataforma de Disney+ con las actuaciones estelares de Dolores Heredia y Vadhir Derbez (Disney+, Star Distribution)

Esta historia sigue a Mirtha del Cañón (Dolores Heredia), una exitosa empresaria que enfrenta un desafío personal mucho más difícil que cualquier negocio: lograr que su hijo Bartolo (Vadhir Derbez) encuentre trabajo, se enamore y siente cabeza.

Para cumplir su misión, Mirtha recurrirá a métodos poco convencionales, contando con la ayuda de su leal asistente Alan y de Mary, el ama de llaves que conoce cada rincón de su vida.

Lo que inicia como una historia ligera, pronto rompe con la fórmula tradicional, sorprendiendo con un giro que desafía expectativas y empuja a su protagonista —y al espectador— a salir de la zona de confort.

Vadhir Derbez te hará reír, reflexionar y creer en el amor propio

Vadhir Derbez Vadhir Derbez protagoniza 'Mientras Cupido no está' (Disney+, Star Distribution)

Vadhir, quien interpreta a Bartolo, ha logrado captar a la perfección el mensaje que la trama transmite, demostrando una vez más su capacidad para conectar con el público a través de personajes auténticos y emotivos.

“Se me hizo muy interesante el guión porque no se quedó en lo típico. Yo siento que la gente aprecia más que nada ahora historias distintas y que te toman de sorpresa. Y creo que mientras Cupido no está, logra eso espectacular”, reveló Vadhir, en entrevista con Nueva Mujer.

“Habla de un personaje que está en constante cambio, que no está cerrado de mente para explorar, para conocerse, para tratar de entender quién es en este mundo como adulto”.

Al principio de la película, Bartolo es un joven que parece tener todo resuelto, pero pronto descubrimos que eso mismo lo ha llevado a vivir en una burbuja de comodidad que lo impide madurar y enfrentarse a la realidad. Esta transición entre la comodidad y la necesidad de cambiar es algo con lo que muchos podemos identificarnos.

PUBLICIDAD

Dolores Heredia La película se puede ver en la plataforma de Disney+ con las actuaciones estelares de Dolores Heredia y Vadhir Derbez (Disney+, Star Distribution)

“Lo bonito de la película es entender que estamos en un constante cambio, crecimiento y evolución. No somos sólo esto y punto. Uno siempre se puede reinventar, revolucionar y lograr cosas y resultados muy diferentes”, reflexionó el actor.

Esta frescura en la narrativa es justo lo que hace que la película se destaque, y es una clara apuesta por parte de Disney+ por historias que desafíen las expectativas de la audiencia.

Una poderosa reflexión sobre crecer y sentirse visto

Sin spoilers, al ser una comedia romántica, el amor no puede faltar pero lo que nadie espera, es la forma en la que es plasmado y en la que quienes se han sentido invisibilizados, podrán verse reflejados. Sobre esto, Vadhir señaló la importancia de conectar con una audiencia diversa, sin limitarse a un sólo círculo social. “El chiste es que la gente se sienta escuchada, vista, que conecten”, comentó.

Vadhir también compartió cómo su propio espíritu juvenil y su visión de la vida como una constante fuente de sorpresa se reflejaron en su interpretación de Bartolo. “Yo sí tengo un espíritu muy niño en ese sentido. Vivo la vida con estos ojos de niño, de sorpresa, de que la vida me sigue emocionando”, comentó. Esta mentalidad es la que convierte a su personaje en tan entrañable, pues nos recuerda la importancia de mantenernos auténticos.

Vadhir Derbez Vadhir Derbez protagoniza 'Mientras Cupido no está' (Disney+, Star Distribution)

Vadhir concluyó diciendo que su principal deseo es que la audiencia se sienta identificada y se divierta viendo la película, pero también que, en el proceso, reflexione sobre sus propias vidas.

“Se vale romper ese cascarón. Uno siempre se puede reinventar, revolucionar y lograr cosas y resultados muy diferentes y cambios muy positivos. Ojalá que haya gente que se sienta vista, que comparta esta historia”, dijo.

Una producción de lujo

Además de Dolores Heredia y Vadhir Derbez, el elenco incluye a Martina Cariddi, Ela Velden, Ana Lucía Domínguez, Thali García, Andrea Duro y Patricia Bernal.

En medio del humor y las situaciones inusuales que caracterizan a la película, Mientras Cupido no está también logra dejar espacio para una reflexión profunda sobre las relaciones entre padres e hijos, las expectativas sociales y la búsqueda personal de la felicidad. Puedes encontrarla en Disney+.