“La guerra no lo vale”: Ángela Aguilar habría lanzado indirecta a Belinda y Cazzu en su nueva canción

La polémica queda atrás con cada uno de los lanzamientos de las canciones de Ángela Aguilar, que demuestran la gran calidad vocal de uno de los miembros más jóvenes de su dinastía y la promesa de llevar a lo más alto un apellido como el suyo.

PUBLICIDAD

Esta vez, la joven cantante de solo 21 años, está estrenando un tema que continúa con la línea del género ranchero, titulado ‘Nadie se Va Como Llegó’ una canción que enmarca el dolor de una separación y la pérdida de un ser amado que está acompañado de un videoclip, en el que se ve esta nueva faceta en el guardarropa de Ángela Aguilar, cabello largo y sensuales atuendos.

Ángela Aguilar estrena 'Nadie se Va Como Llegó' YouTube (YouTube)

Con una poderosa interpretación una letra que clama: “De este amor, nadie se va como llegó / Te di mi mejor versión, y tú a mí no”, Ángela Aguilar regala una pieza repleta de melancolía y dolor al ritmo del compás ranchero, mientras una vez más, la hija de Pepe Aguilar, se coloca en el ojo del huracán generando una serie de dudas entre los internautas sobre la persona a la que podría estar dirigida su nueva canción, y ya hay quienes apuntan a dos figuras, Belinda y Cazzu.

Aseguran que Ángela Aguilar dedicó su nueva canción a Belinda y Cazzu

De esta forma, Ángela Aguilar hace el primer adelanto de su nuevo disco que comparte el mismo título que su canción ‘Nadie se Va Como Llegó‘, que verá la luz del día el próximo 22 de mayo e incluye un arte que parece que esconde algunos significados ocultos.

Mientras se hace el lanzamiento oficial de esta canción, hay quienes han empezado a especular para quién podría estar dirigido este single, y esta vez, no apuntan a un hombre, más bien a las exparejas de su esposo, Belinda y Julieta Cazzuchelli.

Ángela Aguilar estrena 'Nadie se Va Como Llegó'. Machin Records (Machin Records)

Los versos: “Que desgastante, intentar volver a ser los de antes, pasamos de amantes a ser enemigos arrepentidos de habernos conocido” y “Quisiera borrar de mi cuerpo el tatuaje que hicieron tus besos”, fueron los que generaron polémica por los romances y controversias que enfrentó Nodal en el pasado con ambas cantantes.

Otra parte de la letra de la canción menciona: “De este amor, nadie se va como llegó / Lo más justo es repartirnos el dolor en partes iguales, sin daños colaterales / Porque esta guerra, la verdad, que no lo vale”.

PUBLICIDAD

Además, lo que generó controversia fue que al principio del videoclip una botella de tequila acaparó la atención en la que se leía: “Tequila ‘El Equivocado’, Christalino”, que algunos señalaron como una intención de la cantante de hablar de Christian Nodal y reavivar la polémica, a pesar de que ha dejado claro que este tema es solo para ella.

El supuesto guiño de Ángela Aguilar a Christian Nodal en su nueva canción Youtube

Ángela Aguilar revela a quién dedicó ‘Nadie se Va Como Llegó’

A pesar de las especulaciones, la esposa de Christian Nodal, reveló en una entrevista exclusiva con El Heraldo de México la verdad detrás de su nueva canción, contando si esta, tenía una dedicatoria especial:

“Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí. Y para cada persona que alguna vez ha sentido algo real a través de una canción”.

Sin ofrecer más explicaciones que el lanzamiento de este tema, la joven continúa forjando su futuro en la música a paso firme, demostrando su versatilidad y talento, a pesar de las controversias que ha enfrentado a su corta edad, sumando a una ola de hate que no ha parado desde el anuncio de su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal.