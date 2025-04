Filtran llamada al 911 para la detención de William Levy: “Son muy agresivos”

El nombre de William Levy se convirtió en tendencia el pasado lunes 14 de abril, ya que el famoso actor cubano fue arrestado en Florida después de haber causado disturbios dentro de un restaurante, además de haberse negado a pagar la cuenta por lo que consumió.

Como parte de las reacciones por la situación que enfrentó el artista, recientemente se filtró el supuesto audio de la llamada al 911 que realizó el personal del restaurante en Florida, con motivo de los disturbios que estaba originando William Levy al negarse a salir del lugar.

Filtran llamada al 911 por la detención de William Levy

Fue través de un video que compartió el periodista Alex Rodríguez, en donde se difundió el supuesto audio de la llamada al 911 que realizó una persona para reportar el comportamiento de William Levy, quien presuntamente se encontraba alcoholizado junto con su acompañante, por lo cual el empleado señaló que ambos estaban agresivos.

“No se quieren ir, no les servimos más alcohol. Beben demasiado y no se quieren ir, no quieren pagar la cuenta. Les hemos tratado de dar un descuento, están discutiendo con otro cliente y se están poniendo muy agresivos”.

Luego de la llamada, la autoridades pertinentes llegaron al restaurante Baires Grill, donde William Levy fue arrestado y trasladado a una cárcel del condado, misma en donde tuvo que esperar algunas horas para tener una audiencia con el juez correspondiente.

El actor de telenovelas fue detenido por los delitos de alteración del orden por intoxicación en un lugar público, por lo cual después de la audiencia con un juez, Levy fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 500 dólares, pero eso no fue todo, ya que también le comentaron que no podrá volver a ingresar a ese establecimiento tras los disturbios que ocasionó.